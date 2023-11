Rissa prima del funerale davanti alla bara del defunto: c'è anche chi si sente male. Intervengono i carabinieri

Funerale con annesso parapiglia fra parenti, venerdì scorso, a Francavilla Fontana. Dissapori familiari sono sfociati dapprima in scambi verbali piuttosto coloriti, poi in una rissa proprio mentre il personale dell'agenzia funebre era pronto a caricare la bara nel carro davanti casa dell'estinto - un 82 enne francavillese - e la banda si accingeva a suonare le sue marce. La presenza di uno dei congiunti del defunto non era evidentemente gradita a tutti perché - pare - non si era presentato in occasione di un altro lutto.

Il fuori programma ha comportato lo slittamento della funzione di oltre un'ora e anche all'uscita dalla chiesa dei Sette Dolori, quand'era già buio, non sono mancati i problemi.

Qualcuno tra i partecipanti al rito ha accusato dei malori e sul posto sono giunte un'automedica e un'ambulanza, oltre ai carabinieri. Nessun provvedimento è stato adottato ma ai "contendenti" è stato soltanto rivolto l'invito a più miti consigli, a maggior ragione per rispetto del de cuius. Eventuali profili di natura penale potranno essere perseguiti solo dietro denuncia-querela di parte, ma ad oggi nessuno si è recato in caserma per raccontare l'accaduto e chiedere sanzioni. Sta di fatto prima che il feretro uscisse dall'abitazione, al quartiere Peraro, uno dei presenti ha girato un video a testimonianza della baraonda. Il video ha ben presto fatto il giro delle chat di Whatsapp ed è divenuto - come si usa dire - virale. Del funerale con botte si parla ancora oggi, a distanza di due giorni dall'accaduto.