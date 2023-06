Bara bianca e il rombo delle moto per i funerali di Guadadiello, assassinato davanti alla porta di casa

Amici, conoscenti e parenti hanno atteso il feretro di Luigi Guadadiello all’ingresso della Chiesa di San Nicola, a Squinzano. Bianca la bara. Qui si è celebrato il funerale dell'uomo, 42 anni, vittima dello spietato omicidio accaduto martedì scorso davanti all’uscio della sua abitazione. Il corteo funebre è partito proprio dalla casa, teatro della sparatoria.

La bara accompagnata dagli amici in moto

Già dal rientro della salma - sottoposta ad autopsia, come accade normalmente nei casi di omicidio - nella sua abitazione di via Donizetti, i parenti e gli amici più stretti hanno vegliato la bara.

All’esterno della villetta, invece, numerosi manifesti funebri e di commiato ricordavano “Luigi”. Altri amici e conoscenti si sono affidati ai social, attraverso i quali hanno voluto ricordare gli anni trascorsi insieme nel periodo adolescenziale, anni in cui tutto ero diverso, più lieto e spensierato. L’arrivo del feretro bianco in chiesa è stato accolto dall’applauso dei presenti che occupavano il piazzale antistante l’edificio. Alcune moto di grossa cilindrata seguivano l’auto che trasportava la vittima, ed il loro rombo ha segnato l’arrivo del carro funebre nei pressi della piazza. In tanti, subito dopo, sono entrati all’interno del luogo sacro per rivolgere una preghiera durante la celebrazione della messa.

L'omelia

Il rito funebre è stato officiato nella Chiesa Madre – la chiesa dedicata a San Nicola - dal parroco Don Alessandro Scevola, che ha ricordato l’uomo, il padre, il fratello. Una persona alla quale un destino spietato ha tolto prematuramente la vita. Ha rammentato poi, come la violenza non sia una strada da percorrere ma una via che ci allontana dall’amore verso gli uomini. Nell’omelia ha sottolineato la sua figura di padre, ed un pensiero affettuoso è andato ai suoi figli, ai suoi familiari, alla sua compagna, i quali non potranno più condividere, nella quotidianità, la sua presenza.