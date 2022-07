Maglie, furto in casa dell'ex senatore Dc, De Giuseppe: rubati soldi e gioielli

Un furto è stato commesso la notte scorsa nella casa dell'ex senatore della Dc Giorgio De Giuseppe, di 92 anni. I ladri, dopo aver forzato una porta posteriore.

La dinamica

Approfittando dell'assenza del padrone di casa, si sono introdotti all'interno dell'abitazione in via Matteotti a Maglie, facendo razzia di gioielli, argenteria, capi d'abbigliamento e soldi in contanti. Il bottino non quantificato è ingente. L'abitazione è sprovvista di sistemi di video sorveglianza. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri.