Salento, allarme furti negli appartamenti: quattro ladri ripresi dalle telecamere

Allarme furti a Carmiano, nel nord Salento, dove da giorni una banda di ladri avrebbe messo a segno diversi colpi in abitazione. I furfanti, almeno in 4, si muoverebbero a bordo di un’Audi vecchio modello, prendendo di mira le abitazioni occupate da famiglie anziane.

Sabato scorso il furto andato a segno, all’ora di cena, in una villetta su via san Giovanni con i proprietari all’interno. Dopo aver svuotato di denaro e ori la camera da letto dei malcapitati, i ladri sono fuggiti in auto e a distanza di circa un’ora si sono ripresentati davanti un’altra abitazione distante circa 500 metri in linea d’area. Questa volta però la presenza dei proprietari in casa, ha fatto desistere i furfanti dopo alcuni tentativi di scasso.

Le telecamere di videosorveglianza poste sul perimetro della casa, hanno catturato però i circa 3 minuti di tentativi. Le immagini sono ora al vaglio dei carabinieri della locale stazione che indagano per dare un volto agli autori dei diversi furti in paese.



Allarme furti che nell’ultima settimana ha interessato anche Lecce città, con 3 colpi messi a segno in abitazione situate in 3 diversi punti della città: nei quartieri Mazzini, Leuca e San Lazzaro. L'ultimo furto nella notte fra lunedì e martedì, bottino di svariate migliaia di euro.