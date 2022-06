Allarme furti a Carmiano, nel nord Salento, dove da giorni una banda di ladri avrebbe messo a segno diversi colpi in abitazione. I furfanti, almeno in 4, si muoverebbero a bordo di un’Audi vecchio modello, prendendo di mira le abitazioni occupate da famiglie anziane. Sabato scorso il furto andato a segno, all’ora di cena, in una villetta su via san Giovanni con i proprietari all’interno. Dopo aver svuotato di denaro e ori la camera da letto dei malcapitati, i ladri sono fuggiti in auto e a distanza di circa un’ora si sono ripresentati davanti un’altra abitazione distante circa 500 metri in linea d’area. Questa volta però la presenza dei proprietari in casa, ha fatto desistere i furfanti dopo alcuni tentativi di scasso.

APPROFONDIMENTI VIDEO Allarme furti a Carmiano: in quattro immortalati dalle telecamere LECCE Lecce, furti negli appartamenti: rompono le serrature e fuggono con...

Le telecamere di videosorveglianza poste sul perimetro della casa, hanno catturato però i circa 3 minuti di tentativi. Le immagini sono ora al vaglio dei carabinieri della locale stazione che indagano per dare un volto agli autori dei diversi furti in paese.

Allarme anche a Lecce



Allarme furti che nell’ultima settimana ha interessato anche Lecce città, con 3 colpi messi a segno in abitazione situate in 3 diversi punti della città: nei quartieri Mazzini, Leuca e San Lazzaro. L'ultimo furto nella notte fra lunedì e martedì, bottino di svariate migliaia di euro.