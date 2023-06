Politico e gentiluomo: una strada intitolata a Raffaele Baldassarre/La cerimonia

“Via On. Raffaele Baldassarre”: è stata ufficialmente inaugurata a Lizzanello, in zona Case sparse Santo Sergi, una strada in memoria dell’avvocato Raffaele Baldassare - consigliere comunale prima con la Democrazia Cristiana e poi con Forza Italia a Cavallino, consigliere regionale e deputato europeo e nel 2004 candidato alla Provincia di Lecce - venuto a mancare il 10 novembre del 2018, all’età di 62 anni.

La cerimonia



La cerimonia di intitolazione, fortemente voluta dal Comune di Lizzanello e dall’amico e consigliere provinciale Renato Stabile, ha visto la partecipazione di molti esponenti politici.

Della figura di Baldassarre – definito il politico gentiluomo - tutti ricordano l’impegno, la professionalità e la forte propensione al confronto e al dialogo. Insieme alla moglie Francesca e ai figli Gaetano e Nicolò, domenica, le comunità di Lizzanello e Cavallino, i sindaci Costantino Giovannico e Bruno Ciccarese Gorgoni, il ministro Raffaele Fitto, la presidente del consiglio regionale della Puglia Loredana Capone, il presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva e i primi cittadini dei Comuni vicini.



