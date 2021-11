Lecce, la paura corre in monopattino: 16enne cade all'uscita da scuola. E torna l'allarme: sei incidenti in poche ore

Tanta paura, nel primo pomeriggio di oggi, per una 16enne alla guida di un monopattino, vittima di un incidente in via Merine a Lecce. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. La ragazza, studentessa dell'Olivetti, è stata soccorsa dai medici del 118, ma fortunatamente - dopo una prima fase di preoccupazione - la 16enne è stata sottoposta alle cure del caso, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

Una giornata di incidenti a Lecce

Torna quindi l'allarme sicurezza a Lecce. Questa mattina, infatti, una serie di incidenti ha costretto al super lavoro la Municipale.

Il primo è avvenuto tra un ciclista e un'auto, fortunatamente senza gravi conseguenze.

Il secondo, anche questo senza feriti, sulla provinciale 298 Lecce Lepore che ha coinvolto due auto. Un altro segnalato dal 118 alla Municipale, ha visto un'auto ribaltarsi nella campagna adiacente la strada, all'altezza dello svincolo per lo stadio della Lecce- San Cataldo. Illeso fortunatamente l'autista del mezzo.

Un altro incidente si è verificato in viale Gallipoli, all'incrocio con viale Oronzo Quarta: coinvolti un'auto e un autobus Sgm.

In via XXV Luglio, una donna di 48 anni che stava attraversando è stata investita.

Un ultimo incidente si è verificato in territorio di Surbo. A seguito del sinistro si è reso necessario chiudere l'imbocco della tangenziale di Lecce all'altezza dell'uscita per il comune del Nord Salento.