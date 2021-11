Incidente in monopattino, 13enne uscita dal coma. I medici: «Si riprenderà»

Buone notizie per la 13enne investita in monopattino lo scorso 13 ottobre a Lecce. La ragazzina, fino a oggi in coma, è uscita dalla terapia intensiva e si trova in neurochirurgia. Si è svegliata e i medici sono molto ottimisti: «Ancora non riesce a parlare, ma ricorda tutto e riconosce le persone. Si riprenderà».

L'aggiornamento sulle condizioni della ragazza, arrivano dalla Polizia Municipale che intervenne sulla scena del pauroso incidente avvenuto lungo viale della Repubblica, nei pressi della rotatoria di innesto per via Taranto. Nello schianto un'auto travolse il monopattino elettrico su cui la ragazza viaggiava insieme a un'amica, che fortunatamente non riportò ferite gravi. Sulla vicenda partì immediatamente un'indagine e poi una stretta relativa allo sblocco dei mezzi.