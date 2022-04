Lecce, il parcheggio ex Enel a pagamento dalla mezzanotte

Ancora qualche ora per approfittare di stalli gratuiti a pochi passi dal centro storico. Parkejoo, si cambia: da mezzanotte parcheggi a pagamento a 1,50 euro l’ora.

Dopo il periodo di prova a costo zero concesso dalla società Powersun, proprietaria di ex Enel, per abituare i leccesi al nuovo sistema di sosta, da domani chi vorrà lasciare la propria vettura all’interno del parking di viale De Pietro dovrà pagare.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati