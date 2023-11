​Premi Covid, in Puglia operatori sanitari in attesa dei pagamenti

Il personale sanitario pugliese impegnato nell'emergenza Covid, sia nell'assistenza che nella campagna vaccinale, non ha ancora ricevuto l'intero ammontare dei premi dovuti dalla Regione. La conferma sui ritardi dei pagamenti arriva anche dall'assessore regionale alla Sanità Rocco Palese che questa mattina - 15 novembre - ha risposto ad una interrogazione sulla vicenda.

«Corrisponde al vero - ha detto - che c'è ancora qualche coda da sistemare dal punto di vista delle premialità Covid.

Il Dipartimento ha già avanzato una proposta di natura finanziaria, in sede di assestamento di Bilancio. Stanno sostanzialmente quantizzando questa somma ulteriore per poter procedere adesso alla quantificazione e alla liquidazione. Io penso quindi che il Consiglio regionale a breve sarà chiamato a pronunciarsi su questa proposta che, non ho dubbi, viste le istanze e vista anche la sensibilità di tutti, che sarà approvata all'unanimità».