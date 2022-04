Lecce, ecco il parcheggio ex Enel “Parkejoo”: gratis per due settimane Tutti i dettagli e le tariffe

Inaugurato il parcheggio ex Enel “Parkejoo” a Lecce. Da oggi il parcheggio multipiano di viale De Pietro apre le sue porte. Dalle 14 gli automobilisti potranno usufruire dei 610 posti auto interrati che valgono oro in una città dove ogni giorno la caccia al posto auto si fa sempre più complicata.

I dettagli

Il parcheggio dispone di 610 posti distribuiti su tre livelli. 24.000 metri quadrati di struttura ad elevata automazione. Il piano tariffario è studiato per incontrare tutte le esigenze dell’utenza. Presto, all’interno della struttura, potrete trovare altri servizi complementari dei quali poter usufruire. Sempre improntati sulla ricettività ecosostenibile. Una delle caratteristiche più rilevanti di Parkejoo in tal senso è l’ autoconsumo energetico . Sull’edificio sovrastante la struttura è stata collocata una pensilina di 2000 metri quadri su cui sono stati installati pannelli solari che producono energia per 80KW. Ciò consente il cosiddetto Scambio sul Posto, una particolare forma di autoconsumo in sito che consente di compensare l’energia elettrica prodotta e immessa in rete in un certo momento con quella prelevata e consumata in un momento differente da quello in cui avviene la produzione. Questo meccanismo colloca Parkejoo come il primo tra i grandi parcheggi in ambito nazionale ad autosostenersi energeticamente.

I numeri

Circa 24.000 m2 e 610 posti a elevata automazione, massima sicurezza H 24, Videosorveglianza sempre attiva su 3 piani. Per ognuno, un colore e un tema. Ci saranno 4 uscite pedonali per raggiungere subito la destinazione.

Le novità

Colonnine Al piano -1, saranno installate sei colonnine per la ricarica delle auto elettriche. Consentiranno la ricarica del mezzo mentre è in sosta, anche in modalità veloce.

Autolavaggio All’interno si troverà anche un autolavaggio, ad uso esclusivo dei clienti.

Parkejoo con app E a breve si potrà trovare sulle maggiori app dedicate ai parcheggi multipiano in Italia. Il collegamento al servizio consentirà di prenotare, e dunque assicurarsi, il posto auto per il momento giusto, senza correre il rischio di dover circolare con il mezzo nel centro della città alla ricerca dello stesso. Sarà utile anche per la prenotazione della colonnina di ricarica elettrica (si verrà avvisati, poi, con un messaggio quando l’auto parcheggiata sarà carica). Così usufruire di Parkejoo sarà semplicissimo e renderà ancora più sostenibile l’utilizzo della struttura.