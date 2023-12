Navette gratis e 1.200 parcheggi. E c'è il grattino anche nei festivi

Lecce, pronto il piano traffico per Natale: le alternative all'auto privata ci sono e sono bus gratuiti nei giorni festivi e collegamenti giornalieri dalle aree di interscambio, che offrono complessivamente 1.200 stalli.

Chi, invece, non vorrà o non potrà rinunciare alla comodità delle quattroruote dovrà stare attento al grattino: fino al 7 gennaio i parcheggi sono a pagamento. Entra in vigore da oggi "Natale in Bus", le misure anti-ingorgo messe a punto ogni anno dall'amministrazione per limitare i disagi alla circolazione durante le settimane di shopping natalizio.

Via allo shopping per Natale



Con la festa dell'Immacolata, infatti, anche a Lecce si inaugurano le festività natalizie in cui la città vede aumentare il numero di presenze.

Il capoluogo salentino, infatti, diventa una calamita per centinaia di visitatori: dai patiti dello shopping, alle prese con la caccia del regalo da mettere sotto l'albero, agli amanti del Natale, pronti a prendere parte agli eventi cittadini. Settimane in cui la viabilità cittadina rischia di andare in tilt. Per questo il Comune ha messo a disposizione una serie di servizi aggiuntivi (e gratuiti) per chi deciderà di non utilizzare l'automobile, e ha adottato misure più "stringenti" per chi, per necessità o comodità, vorrà arrivare in centro con la propria vettura. Tutte le domeniche e i giorni festivi, a partire da oggi e poi in occasione di Natale, Santo Stefano, Capodanno, Epifania, i bus di tutte le linee saranno gratuiti. Cittadini e turisti, quindi, potranno muoversi in città con il trasporto pubblico locale senza la necessità di obliterare il biglietto. Non solo.

Navette gratis



Sempre da oggi e fino al 7 gennaio a partire dalle 16 saranno attive le navette gratuite per il centro dai parcheggi di interscambio di Foro Boario, Settelacquare e Area Mercatale. Il servizio navetta gratuito sarà attivo fino alle 23 dal lunedì al giovedì e fino alla 1 di notte dal venerdì alla domenica (solo il 24 e il 31 dicembre il servizio terminerà alle 21). Previste due linee: La linea verde, con frequenza di 15 minuti, che farà la spola dal Foro Boario (fermata City Terminal) alla Villa Comunale; la linea rossa, con una frequenza di 20 minuti, che da Piazza Madre Teresa di Calcutta arriverà in centro, passando per i parcheggi ad uso gratuito del Mercato Bisettimanale (450 posti auto) e di Settelacquare (400 posti auto). A disposizione degli automobilisti anche il parcheggio di interscambio del Foro Boario (350 posti), gratuito nei giorni festivi e, dalle ore 16, nei giorni feriali. La linea R5 sarà sostituita dalla Linea Rossa, dalle ore 16, sia nei giorni feriali che in quelli festivi. L'obiettivo è fornire una alternativa gratuita al mezzo privato per raggiungere il centro città, dove, tra le vie addobbate e colorate dalle luminarie, i negozi, i mercatini e le attrazioni musicali.

I parcheggi



Ma chi deciderà spostarsi con la propria vettura potrà farlo. Anche quest'anno, infatti, l'amministrazione non ha previsto chiusure o aree del centro interdette al traffico. Unica eccezione per via Liborio Romano e via Filzi che sabato, domenica e festivi saranno chiuse al traffico dalle 17 alle 22 per la sicurezza del flusso pedonale su via Trinchese (esclusi residenti, taxi ncc, riders con mezzi a due ruote e possessori di pass Cude). E quindi si potrà arrivare in centro con la propria auto ma attenzione al grattino: il Comune ha previsto per tutte le festività natalizie l'estensione della sosta tariffata alle giornate festive per scoraggiare l'occupazione prolungata degli stalli di sosta e garantire il ricambio, sia a favore dei residenti che dei clienti delle attività commerciali.



Fino al 7 gennaio il parcheggio a Lecce sarà sempre a pagamento con l'esclusione delle aree parcheggio dell'Ospedale Vito Fazzi, dei parcheggi di intercambio del Foro Boario e di Torre del Parco. Occhio anche alla viabilità sulla circonvallazione e i viali storici. I cantieri in corso finanziati dal Pnrr su viale Marche (nel tratto dalla rotatoria di Piazza Argento all'incrocio con via Veneto) e su viale Università (dal tratto compreso fra l'incrocio con viale Gallipoli risalendo verso l'Obelisco, lato di destra) non subiranno stop. Previste quindi interruzioni del traffico veicolare e variazioni dei bus.

© RIPRODUZIONE RISERVATA