Presepe, pupi e mercatini tra shopping e spettacoli. «Un cartellone magico»

C'è il presepe in piazza Duomo (inaugurazione questa sera) e la mostra dei pupi ai Teatini (taglio del nastro alle 10.30). Poi le casette in piazza Sant'Oronzo, con luminarie e addobbi, e le attrazioni per i più piccoli in piazza Mazzini. C'è aria di Natale a Lecce.



Nel giorno dell'Immacolata partono ufficialmente anche nel capoluogo salentino le festività natalizie. La città indossa l'abito delle feste e si prepara a un mese di eventi tra mostre, concerti, mercatini e spettacoli. Un cartellone ricco di appuntamenti che vede il centro storico protagonista assoluto. Tra le vie del barocco, infatti, sono tante le iniziative rivolte a leccesi e turisti. E basta fare due passi in città per rendersene conto.

Il presepe in piazza Duomo



In piazza Duomo questa sera, alle 19.15, sarà svelato il presepe artistico realizzato con elementi tipici del territorio salentino come muretti a secco, alberi da frutto e con le figure presepiali collocate all'interno di un manufatto simile a una masseria.

La cerimonia si terrà alla presenza del sindaco Carlo Salvemini e dell'Arcivescovo Monsignor Michele Seccia. Previsto l'intervento del coro dei Cantori di Ippocrate, che intonerà i canti della tradizione natalizia. Pochi passi più in avanti, in direzione dell'Ovale, si arriva ai Teatini dove questa mattina, alle 10.30, sarà inaugurata la Fiera di Santa Lucia che fino al 26 dicembre ospiterà più di cinquanta espositori tra hobbisti e pupari professionisti che proporranno le loro creazioni: presepi, pupi in terracotta o figure presepiali in cartapesta. Nei giorni feriali la fiera sarà aperta dalle 9.30 alle 13 e dalle 16.00 alle 20.30 (21.30 il sabato). La domenica orario continuato dalle 9.30 alle 21.30. Dal 27 novembre al 7 dicembre all'interno dei Teatini sarà possibile prendere parte alla Fiera dell'artigianato tipico natalizio. Seguendo gli addobbi natalizi si arriva in piazza Sant'Oronzo che ospita tutti i giorni, dalle 10 alle 23, "Che tipico Natale", il mercatino che mette in mostra oggetti in legno, ceramica, stoffa, metallo e i sapori della tradizione che vanno dai dolci ai vini.



La passeggiata prosegue verso la piazza commerciale della città, e lungo una delle vie più frequentate dai leccesi ovvero via Trinchese con il Mercatino della creatività con le creazioni più variegate degli operatori del proprio ingegno. In piazza Mazzini, invece, c'è il divertimento per i più piccoli. Fino al 7 gennaio si potrà acquistare qualche dono tra le casette di legno della Fiera dei giocattoli, degli addobbi e dei doni di Natale e magari fare un giro sulla tradizionale giostra dei cavalli galoppanti. Le settimane natalizie a Lecce saranno piene di musica e divertimento. Per le vie del centro, infatti, si esibiranno alcune band e personaggi per accompagnare lo shopping natalizio. Domenica alle 18 sarà la volta della Zagor Street Band (che si esibirà di nuovo il 17 dicembre). Il 16 e il 23 dicembre, alle 10, ci saranno Zampogne e Ciaramelle: nenie natalizie e musica popolare. Il 17 dicembre alle 17.30 si esibiranno i Christmas Cartoons con i personaggi dei cartoni animati pronti a catturare l'attenzione dei più piccoli, mentre il 22 dicembre alle 19 sarà la volta di Lecce Christmas Buskers: artisti di strada alle prese con trampoli, fuoco, giocoleria e musica.



Il divertimento per i più piccoli si sposterà anche in Villa Comunale: il 17 dicembre, alle 10, ci sarà Bimbi in Festa con una serie di divertimenti e animazioni. «Il Natale a Lecce è ricco di appuntamenti e di momenti di condivisione - dichiara l'assessore allo Spettacolo Paolo Foresio -. Nel centro della città e nei quartieri, dove anche quest'anno in collaborazione con tutte le parrocchie porteremo l'animazione per bambini nei saloni parrocchiali, che si incrociano con la programmazione dei teatri della città, da quelli storici a quelli più moderni. Fra le iniziative gratuite in centro, riproponiamo anche quest'anno i concerti nelle chiese. E poi i mercatini, le fiere con la novità quest'anno della fiera dell'artigianato locale sempre a tema natalizio che seguirà quella di Santa Lucia ai Teatini, la mostra del presepio che sarà ospitata al Castello Carlo V grazie alla collaborazione con la Direzione Musei Puglia, e ancora l'esposizione di presepi alla Chiesa della Nova e tanti altri appuntamenti ed iniziative. Tutto questo unito alla programmazione già ricca grazie ai nostri operatori culturali renderà anche questo Natale pieno di atmosfera e di condivisione nella semplicità e unicità della tradizione».

S.D.C.