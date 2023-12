Presepe, pupi e mercatini tra shopping e spettacoli. A Lecce «Un cartellone magico»

C'è il presepe in piazza Duomo a Lecce (inaugurazione questa sera) e la mostra dei pupi ai Teatini (taglio del nastro alle 10.30). Poi le casette in piazza Sant'Oronzo, con luminarie e addobbi, e le attrazioni per i più piccoli in piazza Mazzini. C'è aria di Natale a Lecce. Nel giorno dell'Immacolata partono ufficialmente anche nel capoluogo salentino le festività natalizie e tutti gli eventi. La città indossa l'abito delle feste e si prepara a un mese di eventi tra mostre, concerti, mercatini e spettacoli. Un cartellone ricco di appuntamenti che vede il centro storico protagonista assoluto. Tra le vie del barocco, infatti, sono tante le iniziative rivolte a leccesi e turisti. E basta fare due passi in città per rendersene conto.