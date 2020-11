Torna in azione la banda della Escort: falliscono una sequenza di colpi, ma svaligiano un'area di servizio a Monteroni

Banda di ladri in azione nella notte nei comuni del nord Salento.

Il raid è partito da Carmiano, intorno all’una di notte. Dopo aver rubato una vecchia Ford Escort i malviventi hanno provato un primo colpo all’interno di una pizzeria d’asporto su via Alcide De Gasperi, ma la porta d’ingresso dell’attività commerciale ha retto costringendo i ladri alla fuga. Fallito il primo tentativo la “banda della Escort” ha cambiato comune, dirigendo le attenzioni su tre aree di servizio situate a Villa Convento, Novoli e Monteroni.



Anche i successivi due tentativi di furto progettati dai furfanti, nel distributore di carburanti “Metano” a Villa Convento e a Novoli, sono falliti per l’intervento della vigilanza richiamata sul posto dal sistema d’allarme.

Colpo riuscito invece nell’area di servizio “Carriero energy” a Monteroni. La banda di ladri dopo aver sfondato la porta d’ingresso della rivendita tabacchi ha portato via i soldi del fondo cassa, sigarette, gratta e vinci, per un bottino ancora in corso di quantificazione. Sugli episodi in successione verificatisi tra l’una di notte e le cinque del mattino indagano i carabinieri della compagnia di Campi Salentina.



