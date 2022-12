La battaglia per la statale 275: domani tutti in strada dalle associazioni ai sindaci

Dal Nord al Sud Salento continuano a susseguirsi le adesioni dei sindaci all'appuntamento promosso da Quotidiano per domani alle 14.15 nella zona commerciale Gulliver di Surano, per sollecitare la partenza dei lavori della nuova Statale 275 Maglie-Leuca. Ma non sarà presente solo la politica, ma anche la scuola, la chiesa, le associazioni e il mondo delle imprese.

I presenti



Accanto alle manifestazioni di partecipazione del presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva, dell'assessore alla Sanità della Regione Rocco Palese, dei sindaci di Maglie Ernesto Toma, di Tricase Antonio De Donno, di Botrugno Silvano Macculi, di Nociglia Vincenzo Vadrucci, di Surano Salvatore Puce, di Montesano Salentino Giuseppe Maglie, di Scorrano Mario Pendinelli e di Muro Leccese Antonio Lorenzo Donno, con la fascia tricolore quel giorno saranno presenti anche i sindaci Salvatore Musarò (Andrano), Michele Sperti (Miggiano), Gabriele Abaterusso (Patù), Osvaldo Stendardo (Alessano), Anna Laura Remigi (Specchia), Gianfranco Melcarne (Gagliano) e Biagio Raona (Corsano) ai quali si aggiungeranno il sindaco di Campi Salentina Alfredo Paolo Fina, attuale consigliere provinciale, e il consigliere regionale Paolo Pagliaro.



«Come amministrazione di Campi Salentina non siamo molto interessati a questa strada ma condividiamo in pieno la battaglia dei sindaci di quel territorio in cui ricade la 275, affinché sia realizzata la messa in sicurezza della statale che potrà incoraggiare lo sviluppo del territorio», spiega il sindaco Fina. «Condivido la battaglia per la statale 275 alla quale mi associo e aderisco alla manifestazione in programma sabato a Surano», fa sapere il consigliere regionale Pagliaro.

Presenza confermata anche quella del sindaco di Andrano Salvatore Musarò: «Non si può più andare oltre come tempi, è necessario che inizino i lavori con la collaborazione e l'impegno di tutti i rappresentanti istituzionali del Sud - dichiara -. Noi siamo responsabili nei confronti della sicurezza delle nostre comunità e quindi non possiamo più perdere altro tempo, l'importante è che si concluda quanto prima l'iter procedimentale in mano al commissario, con l'acquisizione di tutti i pareri necessari, e poi avviare concretamente la fase dei lavori».

Da Miggiano il sindaco Michele Sperti non ha dubbi: «La 275 rappresenta un problema serio e va affrontato responsabilmente e celermente, senza proclami intermittenti e, pertanto, senza alcuna superficialità. Si tratta di una emergenza, di una delicata e complessa priorità che investe la coscienza di tutti».



Parteciperà anche il sindaco di Patù Gabriele Abaterusso: «L'amministrazione comunale di Patù aderisce alla manifestazione di sabato. È fondamentale non solo dare avvio ai lavori del primo lotto, quanto soprattutto accelerare le procedure per la progettazione del secondo lotto. Ben venga quindi l'iniziativa di Quotidiano per tenere alta l'attenzione su un'opera fondamentale per la sicurezza e lo sviluppo del nostro Capo di Leuca».

A Surano ci saranno anche l'amministratore comunale di Alessano con il sindaco Osvaldo Stendardo e di Montesano Salentino con il primo cittadino Giuseppe Maglie. «La densità dei veicoli sul tratto stradale di Montesano è notevole, occorre quindi che si sblocchi la palude burocratica dove siamo impantanati e si faccia questa nuova strada. Aderiamo come amministrazione comunale all'iniziativa di sabato di Quotidiano - dichiara il sindaco -. Sono stato eletto sindaco nel 2018, e in quell'anno ci recammo presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'approvazione del progetto definitivo, ma ora siamo nel 2022 e aspettiamo le prossime fasi. Occorre assolutamente trovare una soluzione. I pericoli sono veramente tanti, qualche giorno fa sono accaduti incidenti uno dei quali mortale, proprio all'entrata di Montesano e altri incidenti all'interno del perimetro urbano».

