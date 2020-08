Colpo di sonno alla guida: corsa in ospedale per madre e figlio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un colpo di sonno e l'auto che esce fuori strade e si ribalta. Avrebbe potuto essere una tragedia quella avvenuta ieri sera tardi a Santa Maria al Bagno , marina di Nardò , all'altezza dell'incrocio semaforico dell'Aspide. Mamma e figlio di Galatina, in auto, rientravano a casa probabilmente dopo una passeggiata. Il colpo di sonno di lei, alla guida, ha fatto sì che l'auto andasse fuori strada.Sul posto le ambulanze Life Guard, con il personale sanitario che ha soccorso madre e figlio e li ha trasportati in ospedale, al Vito Fazzi di Lecce, con traumi in tutto il corpo. Non sono tuttavia in pericolo di vita.Aggiornamenti nelle prossime ore.