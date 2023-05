Incidente in casa, uomo ai domiciliari precipita dal terrazzo: ricoverato in gravi condizioni

Uomo ai domiciliari precipita dal terrazzo di casa e finisce in ospedale in gravi condizioni. L’incidente, dai contorni ancora poco chiari, si è verificato in un’abitazione di Alezio, dove il 54enne risiede con obbligo di portare il braccialetto elettronico. La corsa in ospedale dopo la caduta.

I fatti

Nell’arco della giornata l’uomo era uscito più volte nel vialetto dell’abitazione, facendo scattare l’allarme del braccialetto che ha richiamato sul posto i carabinieri. All’ennesima segnalazione nel pomeriggio, però, l’uomo non era nel vialetto e non apriva la porta d’ingresso di casa. I militari insospettiti hanno approfondito le verifiche e hanno trovato l’uomo riverso per terra, precipitato presumibilmente da un’altezza di cinque metri. Immediatamente è scattata la richiesta di soccorso. I sanitari del 118 intervenuti sul posto, constata la gravità del ferito hanno disposto il trasferimento in codice rosso al “Fazzi” di Lecce. Dagli accertamenti clinici effettuati in ospedale al 54enne, ricoverato in prognosi riservata, è stato riscontrato 3,8 di tasso alcolemico. L’ipotesi al vaglio dei carabinieri della compagnia di Gallipoli e i colleghi della stazione di Alezio, guidati dal luogotenente Paolo Novello, è che l’uomo sia precipitato al suolo a causa dello stato di ubriachezza. Non si scarta però la possibilità che l’uomo abbia provato a compiere il gesto estremo.