Incidente sul lavoro, operaio cade dall'impalcatura: è grave

Un gravissimo incidente sul lavoro si è verificato nella tarda mattinata do lunedì a Mesagne, dove un operaio che stava lavorando in un cantiere edile, per cause ancora in fase di accertamento, è caduto dall’impalcatura sbattendo la testa per terra.

I soccorsi

E’ stato soccorso dai colleghi che hanno allertato il 118. I sanitari, una volta giunti sul posto, hanno constatato le gravi condizioni dell’uomo e l’hanno trasferito presso l’ospedale di Brindisi. Qui è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici e strumentali dai quali sono emersi dei gravi traumi. E’ ricoverato in Terapia intensiva e la prognosi è riservata. Le indagini sono state affidate allo Spesal.