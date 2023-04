L'auto si schianta contro una cancellata, un ferito in ospedale

Mezz'ora dopo la mezzanotte, una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Maglie è intervenuta per un incidente stradale a Ortelle, in via Roma.

Auto contro cancellata



L'auto, un’Alfa Romeo 159 condotta da A.M., un ragazzo di 30 anni, è uscita di strada ed ha travolto una cancellata in ferro di una villetta e due contatori, uno di gas ed uno di energia elettrica. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza la zona interessata dall’evento. L'uomo è stato trasportato dal personale del 118 presso l’ospedale Panico di Tricase per accertamenti.