Incidente sulla Statale 101, tre persone ferite

Una squadra del Comando dei vigili del fuoco, distaccamento di Gallipoli, è intervenuta alle 20 circa sulla Statale 101 nei pressi di Galatone per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture.

Tre persone ferite

Si tratta di una Suzuki Vitara e di una BMW 320. Tre i feriti nello scontro, tutti in codice giallo, soccorsi dal personale 118. Disagi alla viabilità, in una domenica segnata da notevoli spostamenti in auto e in moto verso le località di mare e le città d'arte del Salento e della Puglia.