Moto contro auto: morto sul colpo un ragazzo di 20 anni

Un ragazzo di 20 anni è morto in un incidente stradale avvenuto ieri sera alla periferia di Cerignola, nel Foggiano. In via Tratturello Regio di Bovino, nei pressi dell’uscita di un’area di servizio, il giovane in sella alla sua moto si è scontrato frontalmente con una Ford Fiesta. Dopo il violento impatto il 20enne è uscito fuori strada finendo la sua corsa contro un palo della pubblica illuminazione. A nulla sono falsi i tentativi di rianimare la vittima deceduta poco dopo all’ospedale di Cerignola. Al vaglio i filmati delle telecamere presenti in zona.