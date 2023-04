Anziana sull'asfalto, non ricorda com'è caduta (potrebbe essere stata investita): corsa in ospedale

Cade lungo viale Rossini, a Lecce, ma non ricorda come né perché: ma potrebbe essere stata investita. Una donna di 77 anni è finita in codice rosso in ospedale ieri sera, dopo che alcuni passanti, vedendola a terra, hanno chiamato il 118.

La donna non ricordava di essere caduta, ma le sue condizioni sono risultate serie: in ospedale le è stato riscontrato un trauma cranico commotivo. La polizia locale sulla base di alcune testimonianze non si esclude si sia trattato di un investimento. Sulla scorta delle indagini in corso, interviente anche Adoc che torna sulla questione sicurezza.

La denuncia di Adoc

Nell'ipotesi che la donna possa essere stata investita torna il tema della sicurezza sui vali della città. «Nella città ai primi posti nazionali per investimenti di pedoni, si ripropone il problema di sicurezza della Circonvallazione, il cui attraversamento è diventato un rischio permanente, che grava su chi si muove a piedi a Lecce - scrivono da Adoc - . In attesa che partano i tanto attesi lavori di riqualificazione della Circonvallazione e dei Viali Storici, che sperabilmente daranno più sicurezza all'infrastruttura, è urgente operare per contenere la velocità sui viali nei limiti di legge e programmare i semafori in modo che l'attraversamento pedonale avvenga ad auto ferme su tutte le direttrici. Ad oggi, infatti, il verde pedonale scatta insieme al verde per i veicoli che si apprestano ad impegnare la Circonvallazione. Ciò provoca spesso fatali conflitti».