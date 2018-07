Guasto alla centralina del 118: ecco i numeri da chiamare per le emergenze

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Guasto alla centralina del 118. Dal primo pomeriggio (attorno alle 14) un guasto ai computer ha bloccato il numero di emergenza 118, sia per le chiamate in entrata che per quelle in uscita. Nella centrale operativa, da ore, stanno lavorando i tecnici che contano di risolvere il guasto entro qualche ora e comunque entro la giornata odierna.«Si tratta di un guasto tecnico - afferma il dirigente medico, Nicola D'Angelo - di cui ci siamo accorti perché non arrivano all'improvviso più telefonate, quando solitamente i nostri telefoni sono "caldi"». Al guasto stanno lavorando tecnici della Telecom e dell'azienda del supporto informatico. L'allarme é stato diramato a prefettura, questura e carabinieri, ai quali ci si potrà rivolgersi in caso di necessità.Nel frattempo, la prefettura di Lecce ha diffuso i numeri da chiamare nel caso si avesse bisogno di richiedere l'intervento di un medico o di un'ambulanza. Sono i seguenti:oppureoppure ancora