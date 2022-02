“​Giornata Internazionale della Guida Turistica”, ecco tutti gli appuntamenti gratuiti

Puglia protagonista per la Giornata Internazionale della Guida Turistica: istituita nel 1990 dalla Federazione Mondiale delle Guide Turistiche (World Federation of Tourist Guide Associations – WFTGA), è promossa in Italia dall’Associazione Nazionale Guide Turistiche (ANGT).

Il 21 febbraio di ogni anno, le guide turistiche di tutte le regioni italiane offrono, a titolo gratuito, delle visite guidate con lo scopo di far conoscere al grande pubblico la loro attività e di accrescere l’attenzione e la consapevolezza del loro importante ruolo nel diffondere la corretta conoscenza del patrimonio culturale, storico, artistico ed economico del territorio in cui operano.

Gli appuntamenti

Sabato 19 Febbraio

“Bari Nuova e Nuovissima”. Urbanistica ed architettura tra il 1800 e la prima metà del 1900 da Gioacchino Murat ad Araldo di Crollalanza. Appuntamento ore 16.00 in Piazza Ferrarese (vicino gli scavi) con la guida Isidora Soleti (prenotazione al numero 334.771.85.04).

Casale di Balsignano. Ingresso gratuito per l’evento. Orari: 09.30 – 13.30 (ultimo ingresso ore 13.00). Si ringrazia il Comune di Modugno per la collaborazione.

Domenica 20 Febbraio

“Bari Nuova e Nuovissima”. Urbanistica ed architettura tra il 1800 e la prima metà del 1900 da Gioacchino Murat ad Araldo di Crollalanza. Appuntamento ore 10.30 in Piazza Ferrarese (vicino gli scavi) con la guida Isidora Soleti (prenotazione al numero 334.771.85.04).

Palo del Colle, centro storico. Percorso storico, artistico, devozionale. Appuntamento ore 10.00 in Piazza Santa Croce al Palazzo Filomarino con la guida Sonia Capriati (prenotazione al numero 347.819.44.14).

Taranto “dalla Poleis alla Città”. Visita del Borgo Umbertino. Appuntamento ore 10.30 presso il Gazebo di Piazza Garibaldi con la guida Elisa Amati (prenotazione al numero 320.055.54.00).

San Cataldo. Il Porto Antico di San Cataldo. Appuntamento ore 10.00 e ore 11.00 (due turni) presso il Molo Romano con la guida Emanuela D’Andria (prenotazione al numero 347.85.92.510).

Herdonia. L’area archeologica di Herdonia. Appuntamento ore 10.00 presso l’area archeologica con la guida Maria Guglielmi (prenotazione al numero 338.844.35.48).

