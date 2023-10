Il presente e il futuro dell’arte partendo dalle Gallerie

Da sempre, le gallerie d’arte si riscoprono luoghi prediletti e privilegiati per l’esposizione delle opere di artisti affermati ed emergenti, a maggior ragione oggi. Realtà che permettono all’arte di respirare nella sua forma più autentica e di incontrare il suo pubblico, fatto di appassionati, estimatori e collezionisti.

Gallerie come luoghi d’incontro

Le gallerie si fanno così promotrici di eventi, mostre e aperture speciali, che permettono di entrare in contatto con le opere e gli artisti in un contesto spesso unico, stimolante e professionale, che non solo favorisce la fruizione dell’opera ma contribuisce ad aprire possibilità e creare contatti.

Perché occorre sempre ricordare che le gallerie agiscono anche come intermediari preziosi tra gli artisti e i collezionisti, preservando le opere e contribuendo a una loro valutazione e valorizzazione, facilitando e agevolando trattative e transazioni. Il tutto con rinomata trasparenza e affidabilità.

L’uomo e la bellezza al centro

In tale contesto si inserisce l’attività e la rinomata professionalità di una realtà come ART&CO Gallerie. Fondata nel 1996, come movimento d’arte trasversale, la galleria è punto di riferimento imprescindibile e tra le prime realtà nel campo dell’arte moderna e contemporanea.

Un progetto che pone al centro i valori dell’uomo e la bellezza delle sue creazioni, anche attraverso un ciclo costante di mostre e appuntamenti con i protagonisti dell’arte contemporanea, che in oltre 25 anni di storia, l’ha portata a organizzare oltre 300 eventi e collaborare con più di 2.500 clienti.

Nelle sue gallerie, ART&CO accoglie artisti diversi per stile, formazione tecniche e supporti, ma uniti da un sincero moto di ricerca sulla vita e la sua bellezza, sull’uomo e sulle sue infinite capacità, sul tempo e sulla natura, creando così un’arte che vivifica chi la realizza e chi ne fruisce.

“I Grandi Maestri del Novecento”

Proseguendo su tale solco, la galleria ART&CO Lecce propone la mostra “I Grandi Maestri del Novecento”, collettiva che si terrà il prossimo 28 ottobre dalle ore 18.30 presso spazio sale di Palazzo delle Arti in via 47° Reggimento Fanteria, 21, a Lecce.

Un evento atteso e imperdibile che ART&CO Lecce, attraverso la figura del suo co-fondatore Tiziano Giurin, ha pensato per regalare a chiunque la possibilità di ammirare ed apprezzare liberamente e una serie di opere fondamentali per la storia dell'arte del Novecento.

Numerose e tra le più importanti sono, infatti, le opere dei Grandi Maestri del Novecento, tra cui Fernandez Arman, Salvador Dalì, Giorgio De Chirico, Renato Guttuso, Antonio Ligabue, Mario Schifano, Mimmo Rotella e Jeff Koons, Simone D' Auria, Paolo De C uarto e Rabarama.

Un viaggio di riscoperta e crescita

Un viaggio che non solo vuole riscoprire le origini del contemporaneo – a partire dalle Avanguardie del XX secolo –, ma ne allarga ed esplora gli orizzonti futuri, reinterpretando il classico concetto di "fare arte" attraverso i fiori all'occhiello della propria Scuderia.

A ciò si affianca la virtuosa arte di artisti del calibro di Carmine Antonucci, Marco Catellani, Antonio Longo, Giuliano Grittini, Maddalena Saponara e Antonio Durante, che presenterà l'opera celebrativa realizzata per il Monumento della Rotonda Della Cavalleria e renderà omaggio ai Grandi Maestri o, meglio, ne celebrerà il valore intramontabile.

Per un’esposizione che valorizza artisti che hanno vissuto e operato lungo quasi tutto il XX secolo, vivendone i drammi e le guerre, così come le innovazioni in campo artistico, e diventando essi stessi pietre miliari dell'arte italiana.

I protagonisti dell’evento

Tra le opere protagoniste, Cavalli presso un'insenatura di mare, capolavoro di Giorgio De Chirico realizzato negli anni Sessanta, e che rappresenta pienamente l'ultimo grande periodo della carriera dell'artista. Un’opera che ART&CO ha finalmente la possibilità di esporre con orgoglio, non solo per la sua intrinseca bellezza, ma anche per la irripetibile opportunità di poter celebrare in modo iconico il bicentenario della Scuola di Cavalleria. Inoltre, proprio per questa speciale occasione, verranno esposti in modo inedito i meravigliosi disegni di Renato Guttuso.

Infine, un grande riconoscimento ai curatori che interverranno in occasione dell’inaugurazione della mostra: Arch. Andrea Novembre e Dott. Luigi Puzzovio; un sentito ringraziamento agli ospiti: al Dott. Paolo Perrone Presidente dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano, al Sen. Roberto Marti Presidente della 7ª Commissione del Senato della Repubblica, al Generale di Brigata Claudio Dei, Comandante Scuola di Cavalleria Lecce e all’Arch Alfredo Foresta al quale vanno i nostri complimenti per aver progettato e inaugurato in occasione dei 200 anni della Scuola di Cavalleria, la “Rotonda della Cavalleria“, il primo monumento di pace di arte moderna e contemporanea.

Una realtà viva e attiva

Già realtà viva nella città, con il progetto “I Grandi Maestri del Novecento”, ART&CO ribadisce la volontà di presentarsi come riferimento e galleria aperta a tutti, dai collezionisti ai soli appassionati, vale a dire a chiunque non voglia farsi sfuggire l'occasione di ammirare meravigliose opere d'arte che hanno segnato in modo indelebile il mondo dell'arte e della cultura, con una proposta che spazia dagli artisti storici a quelli contemporanei.

Grazie al lavoro delle sue Sedi di Parma e Lecce, ART&CO si impegna da sempre a fornire supporto sia materiale, sia culturale a tutti quegli artisti che hanno unito al loro percorso importanti performance espositive, riflessioni critiche e nuovi itinerari.

La cerimonia di inaugurazione “I GRANDI MAESTRI DEL NOVECENTO” sarà aperta al pubblico il 28 ottobre dalle ore 18:30. Per ulteriori informazioni contattare il Dott. Tiziano Giurin al 327 0428702 o l’Avv. Antonella Corvaglia e Art Director di Galleria Art&Co al numero 3483415918. Art&Co si trova sia a Lecce in Via 47° Reggimento Fanteria 21 e sia a Parma, Borgo Palmia 4/b.