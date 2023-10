Concorso ministero della Cultura, previste 100 assunzioni: requisiti, bando e come fare domanda

Come annunciato dal Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano in occasione dell'evento «Italia Vincente» di Fratelli d'Italia, è imminente l'uscita del bando del nuovo concorso MIC, finalizzato all'assunzione di 100 risorse. Assunzioni che si aggiungeranno ai 150 inserimenti effettuati nel 2023, e che saranno seguite da altri quattro concorsi Mic in arrivo nel 2024, per reclutare complessivamente 1000 risorse. Vediamo ora insieme come funziona il concorso, le figure richieste, le modalità di selezione e quando uscirà il bando.