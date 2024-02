Restyling di piazza Tellini, domani ripartono i lavori

Riprenderanno domani - lunedì 19 febbraio - i lavori di riqualificazione di piazza Tellini a Gallipoli che, nei mesi scorsi, avevano già interessato il cuore di una delle strade principali della città, Corso Roma. Gli interventi in programma prevedono la rimozione della porzione di pavimentazione che attualmente collega le due piazze, ovvero piazza Tellini e piazza “del Monumento” e il conseguente posizionamento di basoli carrabili.

Divieto di transito sul Corso

A tal fine sarà istituito il divieto di transito e sosta su corso Roma, nel tratto compreso tra via Tricarico e via Calò, al fine di consentire la regolare esecuzione dei lavori di riqualificazione di piazza Tellini a partire dal 20 febbraio al 15 marzo 2024.

Parallelamente verranno definitivamente completati gli interventi su piazza Tellini.

L’assessore ai Lavori Pubblici

Riccardo Cuppone: “Oltre al tratto stradale, come da progetto, abbiamo scelto di intervenire nuovamente su piazza Tellini perché abbiamo preso atto dell’incompletezza dei lavori consegnati.

Non contenti dei lavori che di fatto non erano stati svolti in maniera soddisfacente, per il tramite del direttore dei lavori, abbiamo chiesto alla ditta incaricata di intervenire nuovamente per rifinire le porzioni di pavimentazione che non sono state poste in opera in maniera idonea. Per questo motivo verranno effettuati gli ultimi lavori e verrà posto, a conclusione di essi, lo stemma della città sulla piazza. Assicuriamo alla città che entro un mese i lavori saranno completati: questo sarà l’anno della restituzione di vari progetti avviati dall’amministrazione, lo stadio comunale infatti ne è l’esempio lampante”.