Aria di primavera ed è già pienone «Peccato: molti locali sono chiusi»

Il lungo anticiclone di febbraio, che fa già respirare aria di primavera, sta riempiendo in questo weekend ristoranti con vista mare, locali e in qualche caso anche i lidi del Salento. In tanti hanno popolato le principali località turistiche salentine, da Gallipoli a Leuca passando per Porto Cesareo, torre dell'Orso, Santa Caterina, Castro e Otranto. Anche per dare uno sguardo in giro e programmare già le prossime vacanze (Pasqua e ponti, ma anche quelle estive). Complici le temperature miti, c'è chi ha deciso di portarsi avanti con la tintarella e chi ha anche azzardato un bagno. A Porto Cesareo, e non solo, diversi stabilimenti hanno offerto ombrelloni e lettini.



Si parte bene e si proseguirà anche meglio. «Nella decima edizione di BTM che si svolgerà a Bari dal 27 al 29 febbraio presso la Fiera del Levante, saranno presentate le proiezioni per la prossima stagione e le tendenze per i prossimi anni spiega Nevio D'Arpa, ceo e founder di BTM Italia -.

Il tema di dibattito principale sarà l'adattamento turistico a tutte le vicissitudini degli ultimi anni: pandemia, guerre e cambiamenti climatici. Si dimostrerà, con dati e gli interventi dei principali players turistici mondiali, come le previsioni sugli arrivi sono nettamente in crescita. Soprattutto quelle che riguardano i flussi stranieri. Già per Pasqua e per i ponti del 25 aprile e del primo maggio, si registreranno numeri importanti, con sold-out di tutte le strutture di fascia medio alta che si sono attrezzate per essere aperte già da fine marzo». Che però non sono molte: «Si parla tanto di destagionalizzare, ma poi i fatti ci dicono che le strutture prima di metà maggio, primi di giugno non sono pronte ad accogliere gli ospiti. Peccato davvero».

Porto Cesareo



Sulla stessa lunghezza d'onda i dati forniti alla Bit dai principali operatori turistici di Porto Cesareo. «I primi segnali spiegano i fratelli Grandioso di Dune e Tabù - sono di grande ottimismo. Tutti i dati forniti dai principali operatori di settore ci fa pensare che nel Salento, tra italiani e stranieri, riusciremo a registrate ancora una crescita percentuale importante rispetto allo scorso anno». Ed il primo banco di prova sarà la Pasqua. «È la prima finestra affermano sia i Grandioso che i Marzano, gestori della struttura Bacino Grande di Torre Lapillo - dove misuriamo i trend. Vediamo già buone previsioni anche se mancano un paio di mesi e ci aspettiamo un febbraio ed un marzo molto tonici e veloci per quel che concerne gli arrivi».

Otranto



Da Otranto la conferma che spesso il territorio si fa trovare impreparato. La maggior parte degli esercizi commerciali è chiusa perché utilizza, tradizionalmente, gennaio e febbraio per fare le ristrutturazioni. Così, tra piccoli cantieri, i lavori pubblici per il nuovo ingresso alla città presso il fiume Idro, si aggirano turisti che gremiscono i pochi esercizi commerciali aperti. Allo stesso modo, un flusso pressoché ininterrotto passa sempre dal porto di Otranto per dirigersi alla Torre del Serpe. Qui non mancano le soste social con le solite foto instagrammabili. I cicloturisti non disdegnano una sosta presso i giardini pubblici mentre sulla parte alta della piazzetta della Madonna dell'Altomare un susseguirsi ininterrotto di turisti è intenta in colazioni ed aperitivi. Un caldo anomalo che sta facendo fare affari d'oro a chi è riuscito ad attrezzarsi per restare aperto in questo periodo. Del resto, che tale situazione anomala non sia più tanto anomala se ne sono accorti in tanti. «Nonostante i lavori di rifacimento della piazzetta noi restiamo aperti tutto l'anno - dicono allo Scal - ed abbiamo un riscontro di turisti fuori stagione che aumentano sempre».

Gallipoli



E anche Gallipoli fa le prove generali in attesa dei turisti del periodo pasquale, complice, in questo fine settimana, non soltanto la temperatura pseudo estiva e un mare calma piatta, ma anche i vari eventi che la città sa regalare grazie all'impegno dei privati ma anche del comune gallipolino. Alberghi pieni già da oltre una settimana infatti per il Torneo internazionale di calcio organizzato da Caroli Hotels. Questo fine settimana, invece, a fare la parte del leone è stato il carnevale. Tanta la gente che ha preso d'assalto ristoranti e bar sia per il pranzo che per la cena e oggi si prevede il bis. Sempre che il meteo regga. In questo fine settimana le presenze sono state prevalentemente pugliesi «ma anche pugliesi residenti all'estero dice Antonella Quintana del ristorante Marechiaro , abbiamo avuto a pranzo, tra gli altri, una famiglia proveniente dagli Stati Uniti e un'altra da Londra».



E con il sole le moto sono tornate ad impossessarsi della litoranea. I tavolini del bar che affaccia sulla baia di Torre dell'Orso sono pieni in ogni ordine di posto. Il calendario dice febbraio ma sembra di essere ad aprile. Attorno all'ora di pranzo poi quando la colonnina di mercurio superava, tranquillamente, i venti gradi più di qualcuno si lanciato anche per il primo tuffo in acqua: «Non è fredda, anzi è estremamente piacevole, non credo che si tratti di un'esagerazione, non è la prima volta che lo faccio».



(A cura di Matteo Bottazzo, Francesco De Pascalis, Antonella Margarito, Elio Paiano)