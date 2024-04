Salento, auto contro trattore: incidente sulla superstrada

Auto contro trattore sulla superstrada. Avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi l’incidente che si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi sulla statale 274, tra Gallipoli e Taviano, in direzione sud. Lo schianto ha coinvolto due mezzi: un trattore Lamborghini e una Volkswagen T-Roc.

Cosa è successo

Per cause ancora in corso di accertamento, i due mezzi sono entrati in collisione e il trattore, a causa del forte impatto, ha invertito il suo senso di marcia, mentre l’auto ha terminato la sua corsa contro il guard-rail rimanendo completamente distrutta nella parte anteriore.

Quasi illesi, fortunatamente, i due conducenti, un uomo di Racale alla guida dell’auto e un uomo di Taviano alla guida del trattore. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Gallipoli e il finanzieri della tenenza di Gallipoli. Il traffico in direzione di Santa Maria di Leuca ha subìto inevitabili rallentamenti.