L'arte antica dei presepi: tutti i segreti in un corso. Dalle scenografie allo studio delle proporzioni

La passione per il presepe ritorna forte nella città di Brindisi grazie all'impegno di tre cittadini che a partire da oggi pomeriggio daranno vita ad un percorso settimanale di approfondimento sull'allestimento del presepe stesso presso la Parrocchia La Pietà. Una lenta riscoperta della tradizione per avvicinarsi al Natale e per imparare tutto ciò che c'è da sapere su una forma di arte antica tramandata di generazione in generazione in cui, in molti casi, trova forma e sostanza il piacere dell'unione familiare. Andrea Lamarina, Andrea Guadalupi e Cosimino Guadalupi, appassionati presepisti, sono i protagonisti di questa iniziativa che ha riscosso un successo imprevisto in termini di partecipazione.

Le iscrizioni



«In pochi giorni abbiamo avuto più di 60 richieste, non solo da Brindisi, ma anche da Mesagne, Ostuni e persino da Casamassima racconta Lamarina per problemi logistici abbiamo dovuto selezionare un numero di 40 partecipanti. Il grande interesse nei confronti del presepe da parte della nostra comunità era stato già appurato prima della pandemia. Nei due anni precedenti, però, le misure di sicurezza dettate dall'emergenza sanitaria non hanno consentito lo svolgimento di questa attività. Al momento, con tutte le accortezze del caso, procederemo ad un racconto teorico e pratico di una rappresentazione tradizionale che unisce grandi e piccini, nonni e nipoti, in uno dei periodi più attesi dell'anno».



Al di là della curiosità e della volontà di cimentarsi in questa forma d'arte, il successo dell'iniziativa trova ragion d'essere nella necessità di socialità e di fare comunità da parte dei partecipanti dopo il periodo di ristrettezze. «Negli anni continua Lamarina abbiamo approfondito questo mondo e ora vogliamo condividere con altri appassionati ciò che abbiamo imparato. Ovviamente, aspetto cruciale è la manualità. La realizzazione dei manufatti non sarà legato esclusivamente a carta roccia e casette, ma comporterà l'introduzione di nuovi materiali e nuove modalità di lavoro: polistirene, taglio a caldo, resina. A tutto ciò, si aggiunge la conoscenza simbolica e storica degli elementi che vengono inseriti nella rappresentazione».



Per chi ne ignorasse i contenuti, il presepe tradizionale è una complessa composizione della Natività di Gesù Cristo allestita durante il periodo natalizio che ha origine da tradizioni tardo antiche e medievali; vi sono presenti statue formate di materiali vari disposte in un ambiente ricostruito in modo realistico. Vi compaiono tutti i personaggi e i luoghi della tradizione: la grotta o la capanna, la mangiatoia dov'è posto Gesù Bambino, Giuseppe e Maria, i Magi, i pastori, le pecore, il bue e l'asinello e gli angeli. La statuina di Gesù Bambino viene collocata nella mangiatoia alla mezzanotte tra il 24 e il 25 dicembre, mentre le figure dei Magi vengono avvicinate ad adorare Gesù nel giorno dell'Epifania. Lo sfondo può raffigurare il cielo stellato oppure può essere uno scenario paesaggistico. A volte le varie tradizioni locali prevedono ulteriori personaggi.

