Caro bollette, ecco il Natale nei Municipi: luci, addobbi, eventi contro la crisi

Natale all'insegna della sobrietà a Bari, ma non mancheranno eventi e luminarie in tutti i municipi. Come sottolineato dall'assessore Ines Pierucci, nella giornata di ieri sulle nostre pagine di Quotidiano, non solo il centro cittadino sarà addobbato a festa, ma anche le periferie. E qui ci saranno anche quest'anno diversi eventi, che non vanno di sicuro ad avere problemi legati al caro energia.

Gli addobbi

Le strade del Municipio II saranno quasi sicuramente illuminate come lo scorso anno, in virtù di un accordo che in questi anni ha visto il Municipio collaborare con i commercianti che non possono che apprezzare il fatto di avere vie illuminate a festa. «Da quando sono presidente spiega il presidente Gianlucio Smaldone ci siamo inventati un sistema di illuminazione delle strade dello shopping che prevede la partecipazione dei commercianti. Il Municipio partecipa al 70%, i commercianti con il restante 30%. Il nostro Municipio ha tantissime strade dello shopping, dislocate sul territorio. I commercianti ci hanno sempre detto che una strada illuminata induce di più le persone sia a passeggiare che a spendere. Per via del caro bollette, abbiamo fatto un sondaggio preliminare informale, e tutti quelli che l'anno scorso sono stati contattati per la stessa cosa sono favorevoli e partecipare anche quest'anno». Una decisione legata soprattutto al fatto, come detto, che le strade illuminate aiutano le attività, ma anche al fatto che comunque le luminarie essendo ormai tutte luci led non incidono in maniera eccessiva sul consumo energetico. «La spesa che faranno per contribuire all'illuminazione aggiunge Smaldone è ampiamente giustificata dal maggiore introito che andranno ad avere».

Il Municipio II sta quindi lavorando in questa direzione, ma non ci saranno solo luminarie. Con molta probabilità ci saranno anche due mercatini, uno al parco della ex Caserma Rossani e uno al Parco Due Giugno. «Stiamo facendo i conti, perché le risorse sono contenute conclude Smaldone dobbiamo vedere cosa possiamo ottenere dal Comune per realizzare qualche evento, come quelli dello scorso anno. Stiamo lavorando su diversi fronti, nelle prossime settimane definire meglio tutto quanto».

Anche sul territorio del Municipio IV si sta lavorando, ragionando sugli eventi che lo scorso anno hanno ottenuto un buon successo di pubblico. «C'è ancora solo un'idea spiega la presidente Grazia Albergo in quanto non è stato ancora deliberato in consiglio. La Commissione Sport e Cultura sta già interrogandosi sul da farsi. Si vorrebbe riproporre la mostra di presepi che lo scorso anno era stata molto gradita, e lo stesso dicasi per gli eventi musicali». «Sicuramente faremo animazione sul territorio conclude Albergo a prescindere dal caro bollette, in quanto certi eventi non vanno ad incidere su questa problematica. Ovviamente, dovremo tenere conto delle risorse economiche a disposizione».

«Non abbiamo ancora una programmazione né per quanto riguarda le luminarie, né per quanto riguarda eventuali eventi sottolinea il presidente del Municipio V, Vincenzo Brandi -. Molto probabilmente non illumineremo tutto quello che è stato illuminato negli anni precedenti, illumineremo solo qualche strada principale. Cercheremo di spostarci sugli eventi, per dare la possibilità alle famiglie di vivere un Natale sereno». «Anche il posizionamento di eventuali alberi di Natale dipenderà dai fondi che potremo avere a disposizione conclude Brandi - non sapendo ancora chiara l'entità di tali fondi che dovrebbero arrivare dall'amministrazione non possiamo fare previsioni. Abbiamo dei fondi nostri come Municipio, e con quelli cercheremo di organizzare eventi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA - SEPA