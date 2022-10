Natale, tornano le sfide per il miglior panettone artigianale. Finali in Puglia

Il Natale quando arriva, arriva ricordava una nota pubblicità di un panettone. E con esso anche le sfide nazionali e internazionali sul migliore panettone. Appuntamenti anche in Puglia: a Bari la finale di "Mastro Panettone".

Roma

Si parte il 23 ottobre con il Campionato del mondo del Panettone, evento ideato dalla Federazione internazionale, pasticceria, gelateria e cioccolateria (Fipgc) arrivato quest'anno alla sua quarta edizione e che si terrà al Castello Ducale Orsini di Fiano Romano (Roma). La competizione mette in sfida oltre 60 pasticceri e professionisti del settore, alcuni provenienti dal Giappone, dalla Spagna e dalla Svizzera. Le categorie in cui i pasticceri potranno scegliere di gareggiare sono quella del Miglior panettone classico del mondo, Miglior panettone innovativo del mondo, Miglior panettone salato del mondo, miglior panettone o pandoro decorato del mondo, Miglior pandoro del mondo. Le premiazioni sono in programma il 23 ottobre al Castello Ducale Orsini di Fiano Romano con apertura al pubblico.

Milano

Dal 4 al 6 novembre a Palazzo delle Stelline di Milano è prevista la finale Coppa del Mondo del panettone, organizzata dall'Associazione Maestro Martino e Regione Lombardia. Per l'edizione 2022 sono in finale 24 pasticceri per la categoria Panettone Tradizionale e 18 per la categoria Panettone al Cioccolato. I finalisti arrivano da Europa, Asia, America Latina, Stati Uniti, Australia e, per la prima volta, dall'Africa. Nel corso della competizione sarà presentato il Panettone Academy Award, concorso internazionale biennale dedicato alle scuole e accademie di tutto il mondo e finalizzato a promuovere il panettone a livello internazionale attraverso le generazioni future di cuochi e pasticceri. L'evento è aperto al pubblico con programmazione di eventi e workshop.

Bari

L'8 novembre a Bari, presso Hotel Parco dei Principi, è invece prevista la finale della sesta edizione di «Mastro Panettone», concorso organizzato da Goloasi.it. Tre le categorie in concorso per decretare il «Miglior panettone artigianale tradizionale», il «Miglior panettone artigianale al cioccolato creativo» e il «Miglior pandoro artigianale».