Il panettone vegano nato a Taranto secondo al campionato mondiale

Tutto si può dire tranne che si tratti di una specialità tipica del territorio. Vero è che Taranto anche nella pasticceria non manca di prodotti di altissimo livello, tra i quali però certamente non figura il panettone. È invece proprio in questo particolare settore che il territorio ha ottenuto nei giorni scorsi un riconoscimento mondiale. Con inevitabile stupore ma sicuri meriti riconosciuti da una qualificata giuria internazionale che ha...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati