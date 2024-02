Stadio "Bianco" rimesso a nuovo: festa prima del derby

È tempo di tornare tra le mura amiche e sul nuovo manto erboso per la squadra di calcio e i tifosi del Gallo: e prima della gara di questa domenica, il derby tra i giallorossi del Città di Gallipoli di mister Cavallaro con il Nardò, ci sarà un preambolo festoso per la riapertura dello stadio comunale “Antonio Bianco” della zona del Lido San Giovanni a Gallipoli. Dopo il completamento dei lavori di risistemazione dell’impianto sportive le squadre cittadine potranno tornare a giocare nello stadio a partire dal 18 febbraio.

Taglio del nastro alle 14



Una festa da condividere con tutta la cittadinanza, con inizio, alle 14, che vedrà il sindaco Stefano Minerva tagliare il nastro alla presenza di assessori e consiglieri.

La città di Gallipoli potrà ora vantare un campo sportivo con un terreno di gioco moderno: una notizia accolta con grande soddisfazione dai tifosi e dai giocatori i quali hanno disputato il girone d’andata nei campi dei comuni limitrofi.

Il restyling



L’intervento di riqualificazione ha previsto non solo il rifacimento del manto erboso sintetico, ma anche l’adeguamento delle tribune con pitturazione e aggiunta di seggiolini, la sistemazione degli spogliatoi, delle panchine e di altri spazi presenti nella struttura. Sono state inoltre previste migliorie su tutto l’impianto di gioco. Avviati nell’estate scorsa gli interventi programmati dal Comune per il recupero, restauro e la rigenerazione del campo sportivo comunale sono arrivati a conclusione. Dopo la firma del verbale di consegna dei lavori gli interventi sono stati avviati nei primi giorni di luglio dello scorso anno, con i carotaggi necessari per valutare ed analizzare lo stato effettivo del terreno, ai quali sono seguite le opere di rimozione e rifacimento in toto del manto erboso sintetico e dello strato del sotto tappeto. Dopo il nulla osta della Lega calcio dilettanti sono stati poi avviati e completati da dicembre gli interventi per la posa in opera del nuovo manto erboso sintetico. Un intervento complessivo molto atteso e che non ha riguardato soltanto il terreno di gioco, ma che ha interessato anche la sistemazione e successiva pitturazione delle tribune, degli spogliatoi, le panchine e gli altri spazi presenti nella struttura sportiva comunale. Con un importo di 645 mila euro (635 ottenuti dal Credito sportivo, cui si sommano altri 60 mila euro da fondi di bilancio), il Comune, dopo aver ottenuto il finanziamento ha concluso l’opera per rendere omologabile e funzionale la struttura sportiva.

Lavori anche sull'illuminazione



L’amministrazione comunale inoltre ha valutato anche un ulteriore intervento dal punto di vista economico per garantire altri lavori per migliorare l’impianto di illuminazione e altre zone della struttura. Con una spesa di circa 49 mila euro sono stati affidati anche i lavori di efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione che hanno consentito di operare sui 28 proiettori delle torri faro. I vecchio corpi illuminanti sono stati sostituiti con nuovi fari a tecnologia led che consentono un notevole risparmio energetico e dei costi di gestione.