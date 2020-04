Case al mare nel mirino dei ladri: tentano il colpo, poi la fuga. Vigilantes in azione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora le case vacanza nelle marine nel mirino di ladri probabilmente improvvisati che vanno alla ricerca di qualcosa da rubare. L'ultimo episodio si è registrato a Marina di Alliste nella notte di venerdì. Un vigilante della Folgore attorno alle 23:30 nel consueto giro notturno ha notato che le luci di una villetta in via Machiavelli erano accese.Ha deciso quindi di avvicinarsi ed ha trovato la porta in alluminio sul retro che era stata forzata e sfondata e all'interno della abitazione tutte le stanze erano state rovistate. Il proprietario della villetta vive lontano, per questo è stato avvisato un parente che non ha saputo dire se dall'abitazione sia stato portato via qualcosa. In ogni caso, all'interno, non c'erano oggetti di valore.