Scavalcano il muro di cinta e rubano in una villetta: arrestati in due

Rubano gioielli in un appartamento: due fratelli arrestati per furto. Mattinata complicata per gli agenti delle Volanti, che nel corso di un normale pattugliamento hanno notato un giovane che stava scavalcando il cancello di una villetta lungo via San Nicola, all’altezza dell’incrocio con via Sidoti. Il giovane è riuscito a fuggire, ma gli agenti hanno notato un’altra persona che cercava di scavalcare il muro di cinta. L’inseguimento è terminato con una colluttazione con un agente nel corso della quale l’uomo ha lanciato lontano un cofanetto. Intanto, altre volanti si erano messe a caccia della persona che era riuscita a scappare, che era stata riconosciuta dai poliziotti.

Intanto H.O. tunisino di 18 anni è stato portato in questura. Nelle tasche aveva un bracciale di perle e un orologio da donna, mentre il cofanetto conteneva cinque orologi di varie marche; un cinturino in acciaio marca Cartier; un cinturino in cuoio marca Princes e due collane in bigiotteria. Tutto è risultato rubato in casa due anziani che non si erano ancora nemmeno accorti del furto. Intanto, gli agenti erano risaliti all’identità del complice: A.O., 25 anni, fratello della persona fermata, che è stato rintracciato a casa insieme con una 25enne originaria di Trieste. In casa c’era un barattolo e diversi involucri di marijuana per circa 20 grammi, oltre a 500 euro.

Al termine degli accertamenti i due fratelli sono stati arrestati per furto in concorsone resistenza a pubblico ufficiale; il 25enne fuggito al controllo dovrà rispondere anche di detenzione a fini di spaccio di stupefacenti, mentre la ragazza è stata indagata in stato di libertà solo per quest'ultimo reato.