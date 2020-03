«Qualcuno ha tentato di sfondare il portone»: le urla del proprietario mettono in fuga i malviventi

Qualcuno ha tentato di sfondare il portone di casa. Ma le urla del proprietario, asserragliato dentro con moglie e due bambini piccoli, hanno messo in fuga i malintenzionati. E' accaduto la scorsa notte a Torrechianca, marina di Lecce, nel Salento. A raccontarlo, sui social, un operatore dell'informazione locale. «Mi era sembrato un rombo di tuono e visto il maltempo non ci stavo facendo caso, ma mia moglie mi ha detto di aver sentito, poco prima, lo stesso rumore, più distante... il portone del vicino».



Sul posto, è arrivata la vigilanza Almaroma a controllare la zona. La sera precedente, identica segnalazione, con intervento dei vigilantes, è accaduta a Spiaggiabella, altra marina del capoluogo. Una crescente tensione, fra i cittadini, preoccupati che l'allarme virus, da un lato, e il disagio sociale dovuto alle fabbriche ferme e all'assenza di lavoro, per coloro i quali ne hanno uno in nero, rischiano di peggiorare una situazione già difficile. Ultimo aggiornamento: 13:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA