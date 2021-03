Final Blow, la Procura invoca una condanna per 488 anni di carcere: tutte le richieste

“Final Blow”, condanne per 488 anni complessivi sono state richieste della Procura nel processo in abbreviato a carico di decine di imputati accusati di associazione per delinquere e spaccio di stupefacenti. Arriva dunque un primo punto di svolta per il procedimento scaturito dall'inchiesta della Procura di Lecce con i poliziotti della Squadra Mobile che nel febbraio 2020 disarticolò un presunto sodalizio criminale che gestiva la droga anche in città e che, secondo l'accusa, aveva assunto il controllo anche del parco di Belloluogo.

APPROFONDIMENTI L'INCHIESTA I giudici del Riesame: «Ex responsabile di Belloluogo organico... L'INDAGINE Racket, politica e impresa, gli interessi della nuova Scu: salgono a...

Il pubblico ministero della Direzione distrettuale antimafia, Giovanna Cannarile, ha invocato 20 anni di reclusione per Cristian Pepe, 36 anni, di Lecce; 16 anni e 6 mesi a Pasquale Briganti, detto “Maurizio”, 51, di Lecce; 8 anni e 8 mesi a Debora Buscicchio, 30, di Lecce; 20 anni a Luigi Buscicchio, 63 anni, di Lecce; 14 anni e 8 mesi ad Andrea Cafiero, 29, di Lecce; 12 anni e 8 mesi a Cristian Calosso, 34, di Lecce; 4 anni e 8 mesi a Stefano Castrignanò, 33, di Lecce; 10 anni a Stefano Garrisi, 32, di Caprarica di Lecce; 16 anni e 8 mesi a Manuel Gigante, 39, di Lecce; 5 anni e 6 mesi ad Antonio Giannone, 46, di Vernole; 9 anni e 4 mesi a Leandro Greco, 41, di Lecce; 13 anni e 8 mesi per Maurizio Greco, inteso “belva”, 54, di Lecce; 8 anni a Rita Greco, 78, di Lecce; 13 anni e 8 mesi a Paolo Guadadiello, 33 anni, originario di Lecce ma residente a Torchiarolo; 3 anni a Vincenzo Luigi Lanzillotto, 40, di Galatone.

“Final blow”, tensione nell'aula bunker: «Troppa gente, sicurezza non garantita»

Racket, politica e impresa, gli interessi della nuova Scu: salgono a 87 gli indagati dell'inchiesta “Final Blow”

Poi ancora: 13 anni e 8 mesi a Luigi Lazzari, 45, di Lizzanello; 3 anni e 8 mesi a Gianni Lementini, 38, di Torchiarolo; 9 anni e 6 mesi a Francesco Leo, 35, di Caprarica di Lecce; 18 anni ad Antonio Leto, 30, di Caprarica; 13 anni e 6 mesi a Vito Manzari, 61, residente a Lecce; 3 anni e 6 mesi ad Antimo Marzano, 36, di Galatone; 7 anni a Giuseppe Marzano, 54, di Galatone; 13 anni a Graziano Mazzarelli, 29, di Lecce; 8 anni e 4 mesi a Luciano Mazzei, 32, di Calimera; 8 anni e 4 mesi a Mario Miccoli, 50 anni, di Lecce; 16 a Stefano Monaco, 30, di Copertino; 13 anni e 8 mesi a Sebastiano Montefusco, 47, di Galatone; 13 anni e 8 mesi a Gianluca Negro, 35 anni, di Surbo; 10 anni a Giovanbattista Nobile, 35, di Lecce; 14 anni e 6 mesi a Valentino Nobile, 30, residente a Giorgilorio (Surbo); 13 anni e 8 mesi a Gianluca Palazzo, 45, di Lecce; 8 anni e 4 mesi a Francesco Panese, 25 anni, di Calimera; 20 anni ad Antonio Marco Penza, 37, di Lecce; 10 anni e 4 mesi a Vito Penza, 34, di Lecce.

Infine: 20 anni ad Antonio Pepe, inteso “Totti” o “zio” o “mesciu Pietro”, 59, di Lecce; 8 anni e 4 mesi a Ruggero Perrotta, 45, di Melendugno; 11 anni a Shkelzen Pronjaj, 35 anni, albanese, residente a Merine (frazione di Lizzanello); 8 anni e 4 mesi a Gabriele Russo, 28, di Galatone; 13 anni e 8 mesi a Guerino Russo, 49, di Galatone; 9 anni e 2 mesi a Vincenzo Stippelli, 42, di Squinzano; 16 anni e 8 mesi a Luigi Vergine, 46, di Campi Salentina; 6 anni a Susanna Vonghia, 54 anni, di Galatone.

Dieci imputati hanno pattegiato.

A difendere gli imputati, gli avvocati Rita Ciccarese, Pantaleo Cannoletta, Salvatore Rollo, Dario Congedo, Ladislao Massari, Roberto Pascariello, Gabriele Valentini, Donata Perrone, Carmen Castellana, Mario Coppola, Alessandro Stomeo, Marco Caiaffa, Giancarlo Dei Lazzaretti, Laura Minosi, Giuseppe De Luca, Fabio Corvino, Paolo Rizzo, Vincenzo Pennetta, Silvio Verri, Giuseppe Presicce, Ilenia Toma, Antonio Savoia, Andrea Capone, Roberto De Mitri Aymone, Lucia Longo, Paola Scarcia, Maria Ciccarese, Luigi Corvaglia, Nicola Leo, Ivan Feola, Anna Inguscio, Benedetto Scippa, Francesco Calabro, Germana Greco, Silvio Giardiniero, Giovanni Valentini, Francesco Stanca, Francesco Fasano, Rita Ciccarese Carlo Caracuta, Massimo Muci, Paolo Cantelmo, Carlo Sariconi, Giuseppe De Luca, Luigi Rella, Raffaele Benfatto, Maria Scardia e Tommaso Donvito.