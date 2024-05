Salento, tornano i gentiluomini in sella a moto d'epoca. Così si combatte il cancro e si raccolgono fondi per la salute mentale. Il programma

L'obiettivo è nobile: raccogliere fondi (e consapevolezza) per la ricerca sul cancro alla prostata e la salute mentale degli uomini. Per questa ragione il 19 maggio - in contemporanea in tutto il mondo - si rinnova l'appuntamento con il Distinguished Gentleman's Ride mondiale, appunto, che riunisce motociclisti in stile classico e vintage in sella a moto classiche e d'epoca.

L'appuntamento nel Salento è in piazza Castello a Noha, frazione di Galatina, alle 9.30 del 19 maggio. L'evento, organizzato dal Motoclub MIG, direttori artistici Lorenzo Primiceri e Domenico Grimaldi, andrà avanti fino alle 13 di domenica tra musica, balli, stand e food. Immancabile la premiazione per l'abito vintage più bello.

La colonna sonora dell'evento salentino, nato a Sidney in Australia nel 2012 e diffuso in 121 paesi, è affidata alla band band Burning shoes Rockabilly Revival.

Saranno invece i ballerini della scuola di ballo "Swing dance forever" a farvi muovere le gambe. Non mancheranno espositori, barber shop, concessionari moto e auto d'epoca.

Dal 2021 ad oggi i fondi raccolti grazie all'evento che si rinnova ogni anno è di 45 milioni di dollari. Domenica 19 maggio anche il Salento farà la sua parte.