“Final blow”, tensione nell'aula bunker: «Troppa gente, sicurezza non garantita»

Tensione nell'aula bunker del tribunale di Lecce, dove si sta celebrando l'udienza preliminare dell'inchiesta “Final Blow”. Oltre cento persone, fra avvocati, detenuti, agenti di polizia penitenziaria e personale giudiziario, per una capienza massima prevista di 76 persone.

Gli avvocati chiedono il rinvio sostenendo che l'aula sia troppo piccola e non vi si possano garantire le minime condizioni di sicurezza sanitaria, alla luce dell'emergenza Covid. Alcuni legali sono andati via. La Procura si è opposta con il pm Giovanna Cannalire. La valutazione è rimessa al giudice per le indagini preliminari Giulia Proto.

