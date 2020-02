Nell'intercettazione le minacce all'assessore: «Ti faccio saltare la testa dal collo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il parco di Belloluogo gestito dalla famiglia Pepe? La famiglia colpita dal blitz Final Blow (l'ultimo colpo). Se ne parla nella parte dell'ordinanza di custodia cautelare che contesta l'interesse alla gestione a Totti Pepe, Stefano Monaco, Maurizio Greco e Valentino Nobile. Con minacce all'assessore agli Spettacoli del Comune di Lecce, Paolo Foresio , indicato come il responsabile del mancato concerto dei Sud Sound System dell'1 giugno del 2018.In una telefonata intercettata, Andrea Pepe sostenne di avere minacciato l'assessore di prenderlo a schiaffi: «A Foresio sai che gli ho detto, perché hanno fatto certi manifesti, no? Ha scritto: «Non ti permetterai mai più. Gli ho detto: ti do uno schiaffone e ti faccio saltare la testa dal collo. A te e a chi ti è accanto. Mannaggia i m...tuoi, il danno che stai facendo a noi lo devi pagare a caro prezzo....lo devi pagare!».