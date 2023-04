Le amministrative come il "Fantacalcio", nel Salento la sfida dei candidati: ecco come funziona

Al fantacalcio e al FantaSanremo si aggiunge anche il FantaElezioni. A lanciare la competizione è stato il Movimento giovanile di Surbo, centro del nord Salento al voto il prossimo 14 e 15 maggio, attraverso i propri account social.

Con tanto di bonus e malus, il contest è stato lanciato con la speranza "che l’intera comunità giovanile sia più presente in questa campagna elettorale e che l’astensione al voto non riguardi i giovani di Surbo". Un'iniziativa lodevole, quindi, che guarda sì al sempre più preoccupante fenomeno dell'astensionismo ma che cerca, allo stesso tempo, di "svecchiare" un diritto (e un dovere) ignorato da tanti.

Ecco come funziona

Più 70 punti per coloro i quali saluteranno, durante i comizi, il Movimento giovanile; 50, invece, per chi pronuncerà il fatidico "FantaElezioni". Ma attenzione, candidati monitorati anche per i malus: le polemiche o le critiche ai candidati faranno perdere all'utente 50 punti, -30 per discorsi o battute discriminatorie e -25 per la caduta o lo spostamento vistoso della dentiera.

Entra quindi nel vivo la campagna elettorale a Surbo: chi tra Martina Gentile, Oronzo Trio, Filomena D'Antini e Pasquale Paladini riuscirà a spuntarla? Al fantaelezioni, sì. Ma soprattutto alle urne.