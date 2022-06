Martina Franca, in vista delle amministrative si gioca al FantaSindaco. Ecco come funziona

Dal Fantacalcio al FantaSindaco è un attimo. Già, perché a Martina Franca, in attesa delle elezioni amministrative del 12 giugno prossimo, è partita la prima edizione del nuovo gioco che si rifà a quello inventato nel 1990 da Riccardo Albini. I partecipanti dovranno allestire la propria squadra elettorale al costo di 100 “fantabombette”. Il ricavato andrà in beneficenza.

APPROFONDIMENTI SPETTACOLI Emma vince il Fantasanremo, al secondo posto Dargen D'Amico e al...

L'idea in vista delle amministrative

Dopo il grande successo del FantaSanremo che ha coinvolto anche gli ospiti del testro Ariston adesso tocca alla politica. A Martina Franca il fantacalcio diventa, fino al 12 giugno, data delle elezioni comunali, il fantasindaco 2022. L’idea nasce grazie all’iniziativa di Francesco Fischetti e Gisberto Muraglia - con il fondamentale contributo di Davide Caroli Casavola, autore del portale di gioco - cittadini di Martina Franca, che bene hanno pensato di allietare gli ultimi 12 giorni di tornata elettorale con il simpatico giochino.

Come funziona

Lo svolgimento del gioco è molto semplice: in un portale appositamente creato per l’occasione, ogni giocatore avrà a disposizione 100 fantabombette e dovrà allestire la sua “squadra elettorale” - che dovrà essere registrata entro le 23.59 di venerdì 10 giugno - composta, nello specifico, da: 1 candidato sindaco al costo di 20 bombette, 1 partito al costo di 8 bombette e 24 consiglieri al costo di 3 bombette ciascuno. I bonus e i malus per stabilire il punteggio che determinerà il vincitore vanno dai voti ricevuti da ciascun candidato sindaco e consigliere fino ad altre voci ancora consultabili nella tabella in allegato.

Ogni squadra allestita avrà il costo di 5€, il ricavato andrà all’associazione A.M.A.R DOWN, associazione martinese autonoma ragazzi down, di Martina Franca. Un’iniziativa, quella voluta dal duo Fischetti e Muraglia, che ha come obbiettivo quello di rendere più frizzantina, nell’accezione positiva e divertente del termine, che si respira in città per le elezioni del 12 giugno. Palla e bombette agli elettori, allora, perché se fino ad oggi la grande domanda è chi vincerà tra gli aspiranti sindaci Mauro Bello, Gianfranco Palmisano e Antonio Lafornara, un’altra se ne è appena aggiunta: chi vincerà il primo FantaSindaco 2022 di Martina Franca? Ai posteri, ma sopratutto ai bonus e ai malus, l’ardua sentenza.