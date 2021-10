Elezioni comunali 2021 diretta: Proiezioni, a Roma Michetti e Gualtieri tra 27% e 31%. Sala (Milano), Manfredi (Napoli) e Lepore (Bologna) verso vittoria al primo turno

Elezioni comunali. Alle 15 si sono chiuse le operazioni di voto in tutta Italia e sono partite le operazioni di spoglio. Roma, Milano, Napoli, Bologna, Torino le principali città dove si rinnova l'amministrazione comunale. Arrivano anche i nuovi sindaci di Trieste e Latina. Ecco i risultati in tempo reale. Si parte con gli exit poll di Opinio Rai a seguire le proiezioni. Ecco i risultati in diretta.

A 621 comuni campionati, su un totale di 1.153, il Viminale rende noto che la percentuale dell'affluenza alle ore 12 è pari al 59,79%. Nelle precedenti consultazioni, nel 2016, il dato era stato del 65,98% ma in quell'occasione si era andati al voto in un solo giorno.

Elezioni Comunali 2021, affluenza alle 15 al 59,8%. A Milano sotto il 50%: la più bassa di sempre

Comunali 2021, le proiezioni

ROMA

ENRICO MICHETTI 27% - 31%

ROBERTO GUALTIERI 27% - 31%

VIRGINIA RAGGI 17% - 21%

CARLO CALENDA 16% - 20%

Roma, elezioni diretta: exit poll, Michetti (27-31%), Gualtieri (26-30%) Calenda e Raggi appaiati (16-20%)

MILANO

GIUSEPPE SALA 56%

LUCA BERNARDO 33.9%

Milano, elezioni comunali in diretta. Exit Poll: Sala verso la vittoria al primo turno (54-58%). Affluenza mai così bassa

NAPOLI

GAETANO MANFREDI 62.4%

CATELLO MARESCA 19.2%

ANTONIO BASSOLINO 10.9%

Napoli, elezioni comunali in diretta. Exit poll: Manfredi verso la vittoria al primo turno (57-61%)

TORINO

STEFANO LO RUSSO 44.3%

PAOLO DAMILANO 40.4%

Torino, elezioni comunali in diretta: negli exit poll c'è in testa Stefano Lorusso (csx)

BOLOGNA

MATTEO LEPORE 62.6%

FABIO BATTISTINI 27.6%

Bologna, elezioni comunali in diretta. Exit poll: Lepore verso la vittoria al primo turno (​61-65%)

TRIESTE

ROBERTO DI PIAZZA 46.5%

FRANCESCO RUSSO 29%

Trieste, elezioni comunali in diretta: exit poll, per Dipiazza rischio ballotaggio (46,6-50%)

LATINA

VINCENZO ZACCHEO

DAMIANO COLETTA

Elezioni 2021, Minturno sceglie il sindaco. Seggi chiusi, via allo scrutinio/La diretta