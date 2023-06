Mondo della cultura in lutto: è morto Cerfeda, professore e storico

Diso e il Salento perdono uno studioso meticoloso e appassionato: il professore e storico Filippo Giacomo Cerfeda, morto a Padova a 58 anni. Nato a Diso, è stato docente di ruolo per l’insegnamento di Religione Cattolica nelle scuole dopo aver conseguito nel 1992 il magistero in Scienze Religiose presso l’Istituto Superiore di Lecce, e in seguito la laurea magistrale in materie letterarie presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’UniSalento. È stato anche vicepresidente della Società di Storia Patria per la Puglia, sezione Maglie-Otranto-Tuglie, ha collaborato con numerose riviste e pubblicato diversi libri. Da ricordare il suo lungo impegno nell’Archivio diocesano di Otranto.

Lascia moglie e tre figli



Il professore Cerfeda lascia la moglie e tre figli. «Siamo rammaricati per la prematura scomparsa del professore Filippo Cerfeda, un uomo, un esperto di storia locale, che ha dedicato la sua vita alla ricerca e allo studio - dichiara Giandomenico Letizia assessore del Comune di Diso -. Con la sua indiscussa professionalità, ha saputo ricostruire numerose vicende e avvenimenti storici legati al nostro comune e all’intero territorio. La sua dipartita è una grave perdita non solo per la nostra comunità, ma anche per l’intero mondo della cultura, in cui la sua figura è e sarà apprezzata per il patrimonio immateriale che ha creato e trasmesso». Alfredo Retucci dell’associazione Mediterranea ricorda l’impegno di Cerfeda per la comunità di Andrano «con numerose conferenze e con i contributi alle pubblicazioni che aveva curato insieme a Luigi Moscatello». Altri ricordi di Deodato Giovanni Guida, consigliere comunale di Ortelle e del Centro di Cultura Giuggianello. I funerali si svolgeranno a Diso domani pomeriggio.