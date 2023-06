Morto a 71 anni Sandro Ambrosi, presidente di Camera di Commercio e Fiera del Levante

È morto a Bari all'età di 71 anni, dopo una lunga malattia, Sandro Ambrosi, presidente della Camera di commercio di Bari e della nuova Fiera del Levante.

Era ai vertici dell'ente camerale barese dal 2011, è stato vicepresidente di Confcommercio nazionale con delega al Mezzogiorno e componente del comitato esecutivo di Unioncamere.

Il ricovero, poi la morte



Ambrosi aveva molto a cuore la salvaguardia del commercio al dettaglio soprattutto nei centri cittadini. E' stato protagonista del rilancio della Fiera del Levante attraverso la partnership pubblico-privata con Fiere Bologna. Era stata la Camera di commercio di Bari a volere fortemente la Fiera nel 1926 ed è stato Ambrosi nel 2017 a rimettere la Camera di commercio di Bari alla guida della Caravella.

Era ricoverato da circa una settimana all'oncoematologia del policlinico.

Il cordoglio

“Capitano mio capitano. Voglio salutarti così Sandro, come ho sempre fatto, amico mio. Sul campo di basket, come nella vita, sei stato un compagno di strada forte, esemplare, generoso, capace, che ha sempre messo passione e talento al servizio della squadra, che si chiamasse Cus Bari, Camera di Commercio o Fiera del Levante.

Nei tanti prestigiosi ruoli che hai ricoperto, e ne ho citati solo alcuni, hai contribuito in modo straordinario al progresso della tua amata terra. Mi mancherai”. È il messaggio di cordoglio del Presidente della regione Puglia Michele Emiliano per la scomparsa di Alessandro Ambrosi. “A Rosanna, ai suoi meravigliosi figli e a tutti i suoi cari il mio abbraccio fraterno”.

"Piango la morte di un gentiluomo, di una persona mite, educata. Di un grande imprenditore. Di un uomo legato alle Istituzioni che ha rappresentato, alla sua Città e alla sua Regione. Piango la morte di un amico - scrive sui social il deputato Claudio Stefanazzi -. Sandro Ambrosi è stato, nei miei anni di lavoro a Bari, un punto di riferimento, un compagno di lavoro, un uomo buono che non mi ha fatto mai mancare il suo affetto e la sua vicinanza, pur nell'assoluto rispetto dei nostri reciproci ruoli. Non dimenticherò mai la tenacia e l'entusiasmo con cui ha lavorato al salvataggio della Fiera del Levante. Le tante riunioni, le telefonate, le ore e ore spalla a spalla per portare in porto un risultato cui teneva, e tenevamo, molto. Ha combattuto con coraggio la malattia che lo ha colpito. Ha sperato ed io insieme a lui. La Puglia perde un grande uomo ed un assoluto protagonista della vita sociale ed imprenditoriale".

Ciao Alessandro Ambrosi. Con te - scrive Domenico De Santis, segretario regionale del Pd - va via una delle persone più intraprendenti, disponibili, innovative, moderate e illuminate di questa città. Hai creato le tue imprese con le tue forze, hai unito i commercianti e gli imprenditori in una terra dove la cooperazione era sostanzialmente impossibile. Sei riuscito dove molti hanno fallito, Bari, tutta intera, dovrebbe piangere il vuoto che ci lasci. Mi stringo forte al dolore della tua famiglia per la gravissima perdita. Grazie maestro di vita, grazie per tutto quello che ci hai regalato.

Le associazioni

"Apprendiamo della prematura scomparsa del Presidente di Confcommercio Bari e Camera di commercio Bari Alessandro Ambrosi che ha combattuto a lungo contro una bruttissima malattia. Perdiamo un uomo del fare, propositivo e instancabile. Mancherà alla Puglia tutta. Alla sua famiglia le nostre più profonde condoglianze", scrivono dalla Cisl Puglia. .

"Non ci sono mai parole giuste ed adeguate per consolare dal dolore di una dipartita, ma ci vogliamo provare, ricordando con stima e rispetto il Presidente Alessandro Ambrosi - dicono dalla Camera di Commercio - punto di riferimento da sempre di Confcommercio Bari-Bat e della Camera di Commercio di Bari. Ci stringiamo al dolore della famiglia, dei suoi colleghi e di tutti coloro i quali hanno avuto l’onore di conoscerlo e apprezzarne le infinite qualità imprenditoriali e gestionali".