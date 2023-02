Sorpreso a rubare acciaio per 20mila euro: un arresto nel Salento

Sorpreso a rubare dischi di acciaio dall'interno di un'azienda di Diso. Un ragazzo di 27 anni di Casarano è stato arrestato nella notte dai carabinieri della stazione di Spongano. I militari erano impegnati in un servizio di osservazione predisposto proprio in seguito a diversi furti di rame ai danni dell'azienda di Diso. Gli appostamenti, che andavano avanti da diversi giorni, alla fine hanno portato al risultato sperato: il 27enne è stato preso con le mani nel sacco mentre stava cercando di portare via numerosi dischi in acciaio. La refurtiva aveva un valore di circa 20mila euro.

Arrestato l'uomo

Su disposizione del pubblico ministero di turno, l'uomo è stato arrestato in flagranza di reato e ora si trova agli arresti domiciliari, in attesa di presentarsi dinanzi al giudice per esporre la sua versione dei fatti.