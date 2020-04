Era ricercato per rapine ai bancomat e conflitti a fuoco: trovato a Marittima di Diso e arrestato

Ultimo aggiornamento: 12:30

Era latitante da 500 giorni: Giuseppe Magno, pregiudicato di 54 anni di Andria , è stato scovato sabato notte a Marittima di Diso , in provincia di Lecce, e arrestato dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Bari, che gli davano la caccia da un anno e mezzo, in collaborazione con i colleghi del capoluogo salentino con l'accusa di tentato omicidio, tentata rapina pluriaggravata, porto e detenzione illegale di armi.Oltre ad avere diversi precedenti e ad essere stato condannato, nel passato, per aver commesso reati predatori, nonché più volta indagato, negli anni, per aver partecipato ad assalti armati, anche a furgoni portavalori, è ritenuto autore di assalti ai bancomat nelle province di Bari e della Bat ma anche in altre province e in territori fuori dalla Regione Puglia e di conflitti a fuoco.