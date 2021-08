Dalla Notte della Taranta alla pièce di Mario Perrotta: gli appuntamenti in Puglia per questa sera

Il festival itinerante La Notte della Taranta stasera fa tappa a Soleto in Piazza Osanna. Alle 21 per Le Parole del Festival, momento dedicato alla cultura, alle tradizioni e al territorio, incontro con il paesologo Franco Arminio, poeta e scrittore che da anni racconta il nostro Paese, il Sud e i suoi paesini mettendo in evidenza lo studio e la tutela dei paesi nella loro realtà presente, con un interesse alla loro tutela in visione del futuro. Uno sguardo all'avvenire che si mostra anche nella lotta allo spopolamento dei comuni, che Arminio porta avanti da anni. Un'esperienza vissuta sulla sua stessa pelle, vedendo le strade del suo paese, Bisaccia (provincia di Avellino), diventare sempre più vuote anno dopo anno. Una delle politiche che potrebbero essere d'aiuto, la fusione di piccoli comuni e la collaborazione tra le amministrazioni locali.

A seguire, alle 22 la musica diventa protagonista con l'atteso Concerto dell'Orchestra Popolare La Notte Della Taranta. Il Festival Itinerante continua così il suo viaggio sonoro che è ormai alle battute finali in vista del Concertone del 28 agosto a Melpignano, la lunga notte di musica tra memoria e visione con i maestri concertatori Enrico Melozzi e Madame che sarà poi trasmessa il 4 settembre alle 23.15 su Rai 1.

Archeologia, musica, vino e cibo tra le bellezze del parco archeologico di Rudiae. Oggi alle 20 il terzo appuntamento a Lecce con il format A regola d'arte - Picnic Experience. Dopo la visita guidata con gli archeologi Pio Panarelli e Dario S. Corritore alla scoperta di uno dei siti archeologici più importanti del Salento, si potranno degustare i prodotti selezionati e preparati da Mamma Elvira all'interno del cestino da picnic (classico o internazionale). Esperti bartender e sommelier guideranno tra un'ampia scelta di vini, bollicine e cocktail più adatti ai desideri e alle esigenze dei visitatori. In particolare, Lù Mière di Antonio Manzo curerà la proiezione del film Lo Sceicco Bianco di Federico Fellini con Alberto Sordi.

Ma non finisce qui. Nel corso della serata selezioni musicali a cura di Dj Dubin, fondatore degli Insintesi e organizzatore del Tropical Party Salento. Da oltre 20 anni promotore della musica a basse frequenze, l'artista ha appena pubblicato il nuovo singolo Alaska, realizzato in collaborazione con il producer Frank Filograna (Filomuzik) e Mr. T-Bone, trombonista di fama internazionale. Le ambientazioni sono curate da Silente di Francesca Iaconisi.



Oggi a Galatone la rassegna Daimon della cooperativa ventinovenove ospita lo spettacolo Emigranti espress del regista e attore Mario Perrotta. Appuntamento alle 21 (ingresso 10 euro, prenotazioni www.citygram.it/galatone/eventi) nell'atrio del Palazzo Marchesale. In questo reading Perrotta, tre volte Premio Ubu, ripercorre i suoi viaggi sul treno degli emigranti che negli anni 80 tutti i giorni partiva da Lecce verso le Americhe del nord Europa, fino a Stoccarda. Emigranti Esprèss nasce come progetto radiofonico per RadioDue e ne conserva lo stesso filo narrativo. Nel 1980 Mario Ferretto aveva 10 anni e da solo, una volta al mese, partendo da Lecce, a Milano ci andava in treno, per vedere un po' più spesso suo padre, che lavorava a Bergamo. In ogni viaggio veniva puntualmente affidato da sua madre a una famiglia di emigranti. Lecce, Brindisi, Bari, Pescara, Ancona, Rimini, Bologna, Parma, Milano: le fermate del tren sono come il ritratto di un'Italia sopravvissuta a un'epopea di umani affanni. Cambiano il colore della pelle, i nomi, l'epoca, i mezzi usati e le condizioni di partenza e di arrivo, ma si ripete ancora oggi quel drammatico movimento migratorio che accomuna popoli di diverse sponde geografiche. Emigranti Esprèss è il racconto di quei viaggi sul treno degli emigranti: non solo la rievocazione di storie italiane strappate alla dimenticanza, ma pagine che vanno oltre il resoconto e la reminiscenza, piantando le radici nel corpo narrante e nell'anima dell'autore.

Nei prossimi giorni la rassegna Daimon proseguirà con lo spettacolo Voce con Maria Mazzotta, Antonino De Luca, Silvio Gioia e con le incursioni teatrali di Ventinovenove (29 agosto alle 21 nel Palazzo Baronale a Caprarica di Lecce) e U Parrinu di e con Christian Di Domenico (15 settembre a Galatone). Info, prenotazioni e costi: 353-4294041, 339-5745559 e 329-3345515.

Dalla musica classica che s'incrocia con quella popolare con il pianonorte ai ritmi incalzanti del jazz e del blues: un martedì live da non perdere nel Salento con due appuntamenti in location altrettante suggestive.

Cominciano da Lecce dove nella Villa Comunale proseguono le rassegne I Concerti del Conservatorio e Tito Schipa Music Factory organizzate dal Conservatorio di Musica Tito Schipa di Lecce, all'interno del cartellone Lecceinscena. Oggi, alle 21, quinto appuntamento: in scena lo spettacolo Il popolare è colto con i due giovani pianisti Elena Maria Rosaria Bellimbeni e Giovanni Lipardi.

Il concerto di questa sera - ingresso gratuito - è un lungo viaggio che, partendo da Mozart (sonata K. 333), ci traghetta a scoprire le varie anime del romanticismo, l'aspetto dinamico attraverso Schumann (Variazioni Abegg, op.1), il virtuosismo brillante di Chopin (op. 10 n. 5, op.49), tutti caratterizzati da una passione travolgente impulsiva, ma anche da un intimismo poetico, sognatore e malinconico.



Dal capoluogo al Basso Salento per un altro viaggio musicale, anch'esso dai connotati internazionali. L'altro concerto da non perdere di questa sera è fissato per le 21 in piazza Carlo Alberto a Diso dove torna per il secondo anno consecutivo (e per sole due date) Daniele Cordisco, talentuoso musicista molisano, che si esibirà con l'Hammond Trio. L'evento, organizzato dal Comune di Diso, chiude in bellezza la scia dei concerti dal vivo che hanno qualificato la proposta musicale della stagione estiva a Diso e Marittima.